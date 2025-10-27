Армения для россиян: регистрация компании и налоги в 2025 году. Полное руководство к действию

Почему Армения снова на слуху

Пока многие страны ужесточают требования для россиян, Армения стала редким исключением. Либеральная налоговая система, простая регистрация бизнеса и стабильные банковские правила сделали её своеобразным «тихим убежищем» для предпринимателей.

С 2022 года сюда переехали тысячи айтишников, маркетологов, юристов, производителей и инвесторов. По данным Комитета госдоходов Армении, число новых ИП с иностранным участием выросло на 40 % за последние два года.

Для россиян здесь всё привычно: кириллица, русскоязычные сервисы, членство в ЕАЭС — значит, можно свободно торговать с Россией без таможни и двойного НДС. Но самое привлекательное — прозрачные налоги и скорость оформления.