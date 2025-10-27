Армения для россиян: регистрация компании и налоги в 2025 году. Полное руководство к действию

Почему Армения снова на слуху
Пока многие страны ужесточают требования для россиян, Армения стала редким исключением. Либеральная налоговая система, простая регистрация бизнеса и стабильные банковские правила сделали её своеобразным «тихим убежищем» для предпринимателей.
С 2022 года сюда переехали тысячи айтишников, маркетологов, юристов, производителей и инвесторов. По данным Комитета госдоходов Армении, число новых ИП с иностранным участием выросло на 40 % за последние два года.
Для россиян здесь всё привычно: кириллица, русскоязычные сервисы, членство в ЕАЭС — значит, можно свободно торговать с Россией без таможни и двойного НДС. Но самое привлекательное — прозрачные налоги и скорость оформления.
Кейс: как фрилансер Антон легализовал доход
Антон, веб-разработчик из Москвы, в 2023-м приехал в Ереван «на зиму» и остался. В России он получал доход от зарубежных клиентов, платил по самозанятости 6 %, но постоянно сталкивался с ограничениями на платежи.
После консультации в World Open он зарегистрировал компанию в Армении и получил счёт без отказов.
В Армении он зарегистрировал ИП, открыл счёт в ArmBusinessBank и платит всего 5 % налога с оборота.
За два дня он получил свидетельство предпринимателя, а через неделю — корпоративный счёт. Сегодня Антон выводит средства официально, тратит их в любой точке мира и законно подтверждает доход.
«Главное — всё прозрачно. Плачу 5 %, и налоговая не мешает работать», — рассказывает он.
Налоговое резидентство и личные налоги
Иностранец становится налоговым резидентом Армении, если проводит в стране 183 дня в течение 12 месяцев или имеет здесь центр жизненных интересов — жильё, семью, бизнес.
Для резидентов установлены:
Подоходный налог — 20 % (единая ставка на зарплаты, аренду, фриланс и другие доходы).
Социальные взносы — около 5–10 % от дохода, либо фиксированные платежи для ИП (30 000–65 000 драмов в месяц, ≈ 75–160 $).
Даже нерезиденты платят налог с дохода, если источник находится в Армении — например, зарплата из армянской компании.
Какую форму выбрать: ИП или ООО
Для россиян доступны два популярных формата:
1. ИП (Individual Entrepreneur) — для фрилансеров, консультантов, малого бизнеса.
Регистрация занимает 1–2 дня, госпошлина минимальная. Можно оформить удалённо по доверенности.
2. ООО (Limited Liability Company) — подходит, если есть партнёры, инвесторы или планируется рост.
Процесс занимает 2–3 дня, требуется устав и уставный капитал от 100 000 драмов (≈ 250 $).
Обе формы можно зарегистрировать без личного присутствия — юристы оформляют дистанционно.
Налоги для ИП: простая формула 5 %
Система налогообложения максимально прозрачна.
Налог с оборота — 5 % от дохода (для некоторых сфер — 3,5 %).
Если за месяц ИП получает 10 000 $, налог составит 500 $.
Дополнительно предприниматель платит фиксированные соцвзносы и может оформить пенсионное страхование.
Для IT-специалистов действует льготный режим — от 0 до 10 % налога с оборота. Это поддержка стартапов и экспортоориентированных компаний.
Налоги для ООО: классика с льготами
Для компаний система привычная, но гибкая:
Налог на прибыль — 18 % от чистой прибыли.
Дивиденды: 5 % для резидентов и 10 % для нерезидентов.
НДС — 20 %, обязательный при годовом обороте свыше 115 млн драмов (≈ 280 000 $).
Регистрация в качестве плательщика НДС может быть добровольной — часто это выгодно при работе с партнёрами из ЕАЭС.
Как сэкономить: спецрежимы и льготы-2025
Армения активно развивает IT, производство и экспорт, поэтому предлагает:
IT-статус — налог с оборота 0–10 %, ускоренная регистрация.
Патентная система — фиксированные платежи для небольших торговых и сервисных бизнесов.
Преференции ЕАЭС — беспошлинный экспорт и взаимозачёт НДС между странами союза.
Эти меры сделали страну точкой притяжения для стартапов из России, Казахстана и Беларуси.
Что нужно учесть до старта
Банковский комплаенс. Банки тщательно проверяют источники средств. Готовьте выписки, договоры, подтверждения налогов из других стран.
Бухгалтерия. Для ООО нужна регулярная отчётность — лучше передать её аутсорс-бухгалтеру (от 100 $ в месяц).
Отчётность в драмах. Все суммы в отчётах пересчитываются по официальному курсу Центробанка РA.
Два реальных примера
Мария, дизайнер:
Оборот — 70 000 $ в год. Налог 5 % = 3 500 $, соцвзносы ≈ 1 200 $.
Общая нагрузка — около 6,7 % от дохода.
Мария легализовала доход и без проблем пользуется международными платёжными системами.
Стартап «Прогресс»:
Трое российских разработчиков зарегистрировали ООО и получили IT-льготу.
Их налог — 5 % с оборота. При обороте 500 000 $ в год они платят 25 000 $ — вне зависимости от расходов.
Такой режим особенно выгоден на этапе старта, когда прибыли ещё нет.
Сколько стоит регистрация
ИП: бесплатно или символическая пошлина, 1–2 дня.
ООО: ≈ 50–100 $, 2–3 дня.
Уставный капитал: 100 000 драмов (≈ 250 $).
Бухгалтерия: от 100 $ в месяц.
ИП или ООО — что выбрать
ИП — если:
работаете один,
хотите минимум отчётности,
планируете доход до 100 000 $ в год,
важна возможность быстро выводить деньги.
ООО — если:
есть партнёры или инвесторы,
нужны контракты с крупными клиентами,
важно ограничить личную ответственность,
требуется престижный корпоративный счёт.
Перспектива-2025: почему Армения сохраняет привлекательность
По оценкам Азиатского банка развития, рост ВВП Армении в 2025 году составит 4,8 %.
IT-сектор — второй по вкладу в экономику после горнодобычи.
Государство сохраняет курс на цифровизацию и снижение административных барьеров для иностранных компаний.
Для российского бизнеса это значит — стабильные правила, дружелюбная среда и возможность легализовать доход с низкой налоговой нагрузкой.
Вывод: Армения — быстрый старт для тех, кто хочет легальности и прозрачности
Здесь можно за пару дней открыть ИП или ООО, платить 5–18 % налогов, работать с ЕАЭС и получать оплату из любой страны.
Главное — правильно выбрать форму, рассчитать режим и подготовиться к банковским требованиям.
🔗 Источники:
• Комитет госдоходов РА — официальные данные 2025.
• Центральный банк РА — курсы валют и отчёты.
• World Open — консалтинг для предпринимателей.
• Азиатский банк развития — Economic Outlook 2025.
