Жизнь и иммиграция в Сербию: от обучения к гражданству

В этой статье разобрал, как поступить в сербский вуз, оформить студенческую визу и получить ВНЖ, а также легальные способы остаться в стране после завершения обучения.
Как поступить в университет Сербии
Студенты из разных стран рассматривают Сербию, как площадку для старта своей карьеры и жизни.
В стране действуют государственные и частные учебные заведения. Крупнейшие университеты:
Белградский университет.
Университет Нового Сада.
Университет Ниша.
Эти учебные заведения предлагают различные программы. а обучение идет на сербском и английском языках. В стране активно развиваются направления обмена студентами, интенсивные и краткосрочные образовательные курсы.
Образовательные программы часто делятся на бакалавриат, магистратуру и аспирантуру. На некоторые специальности требуется сдача вступительных экзаменов или прохождение собеседования, особенно при поступлении на обучение на сербском.
Документы для поступления
Поступление в сербские ВУЗы отличается понятной схемой. Абитуриенту понадобится простой пакет документов, который можно собрать и отправить удалённо:
Аттестат или диплом, легализованный и переведённый на сербский язык, оформленный с апостилем.
Сертификаты о прохождении необходимых экзаменов (для отдельных программ).
Документ о наличии средств (подходит выписка с банковского счета, от 3000 евро).
Полис медицинского страхования, действующий на весь период пребывания.
Подтверждение наличия жилья в Сербии: договор аренды, подтверждение от жилья в студенческом общежитии.
Конкуренция между иностранными студентами ниже, чем в других европейских странах, а обучение более доступно по цене. Стоимость одного учебного года зависит от выбранной отрасли и вуза и может стоить от 1000 до 4000 евро в год. Медицинские и технические направления дороже, а гуманитарные программы дешевле.
Проживание и расходы студента в Сербии
Жизнь в Сербии обходится дешевле, чем во многих европейских столицах. Основные статьи расходов:
Аренда жилья от 150 до 500 евро в месяц. Проживание в столице или крупных городах требует большего бюджета.
Продукты питания, проезд, коммуникации и личные расходы — от 300 до 600 евро ежемесячно.
Даже небольшой бюджет позволяет студенту в Сербии жить комфортно.
Как оформить ВНЖ Сербии для студентов
Получение временного ВНЖ Сербии — обязательный этап для иностранных студентов, которые планируют оставаться больше трех месяцев. Этот статус оформляется на основании учебной визы.
Чтобы получить ВНЖ Сербии нужно:
Въехать в страну с визой типа D (студенческая долгосрочная виза).
Подать заявления в местное отделение Министерства внутренних дел Сербии (по адресу фактического проживания).
Собрать пакет документов из оригинала и копии паспорта, приглашения от учебного заведения, подтверждения финансовой состоятельности, медицинской страховки и договора аренды жилья.
Временный ВНЖ выдается на срок до одного года, по окончанию продлевается при наличии действующего основания для проживания. Новый пакет документов и заявление подается минимум за месяц до окончания срока действия учебной визы.
Документ разрешает находиться в Сербии легально на весь период обучения, а также выезжать за пределы страны и возвращаться обратно.
Как остаться в Сербии после окончания учебы: дополнительные основания для ВНЖ
После университета студент может продолжать жить и работать в Сербии на законных основаниях.
Для того чтобы остаться в Сербии нужно получить рабочую визу или визу предпринимателя и продлить временный вид на жительство. А ещё можно продолжить получать образование. Рассмотрим каждый из способов:
Рабочая виза. Для получения рабочей визы необходимо найти работодателя, который оформит разрешение на работу. Для этого может потребоваться подтверждение, что ваша профессия дефицитная или что нет подходящих кандидатов среди местных жителей.
Открытие ИП или работа самозанятым. Студенты могут зарегистрировать свой бизнес или оформить ИП и получить ВНЖ для предпринимательской деятельности или работы фрилансером.
ВНЖ на основании семейных обстоятельств. Если вступили в брак с гражданином Сербии, можете подать на ВНЖ на основании семейных связей.
Продолжение учёбы. Поступление в магистратуру или аспирантуру также помогут продлить статус ВНЖ Сербии.
После 5 лет непрерывного проживания в Сербии с временным ВНЖ, можно подать на постоянный вид на жительство. Также для получения гражданства необходимо продемонстрировать знание сербского языка и иметь стабильный доход.
Процесс получения гражданства Сербии потребует пройти различные юридические процедуры, но в долгосрочной перспективе это может быть выгодным решением.
Главное из статьи
Для поступления в сербский университет необходимо заранее подготовить пакет документов, пройти вступительные испытания (если они требуются), и быть готовым к расходам на обучение и проживание по европейским ценам.
После поступления в вуз нужно оформить учебную визу типа D и получить временный вид на жительство (ВНЖ), который выдается на год и может продлеваться на всё время учёбы.
После завершения обучения выпускник может не покидать Сербию, а оформить новый ВНЖ на основании трудоустройства, получения ИП или вступления в брак с гражданином страны.
При соблюдении ряда условий (непрерывное проживание, знание сербского языка, стабильный доход), возможно получение постоянного ВНЖ, а после — гражданства Сербии.
