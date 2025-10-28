Жизнь и иммиграция в Сербию: от обучения к гражданству

Привет! Я Савчич Дмитрий — визовый агент World Open. Ежемесячно наша команда помогает гражданам России и других стран получать визы и ВНЖ за рубежом.

В этой статье разобрал, как поступить в сербский вуз, оформить студенческую визу и получить ВНЖ, а также легальные способы остаться в стране после завершения обучения.