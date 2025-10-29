ТОП-5 программ ВНЖ и гражданства, которые реально работают для россиян в 2025 году

За последние три года иммиграционный рынок изменился до неузнаваемости. Европейские золотые визы закрылись или стали недосягаемыми, а десятки посреднических схем исчезли вместе с обещаниями лёгкого паспорта. Но мир не стал герметичным. Он просто сменил правила игры.

Сейчас выигрывают не те, кто ищет «дырки» в законах, а те, кто действует системно: с юристом, с планом и с пониманием, чего именно хочет — ВНЖ, налоговую стабильность или второй паспорт.