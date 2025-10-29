ЦОК КПП УСН 29.08 Мобильная
Савчич Дмитрий
Общество
Как оформить ВНЖ Франции: пошаговый гайд для россиян в 2025

Вид на жительство во Франции открывает россиянам доступ к жизни, учебе и работе в одной из самых комфортных стран Европы. В 2025 году процедура получения ВНЖ становится сложнее из-за изменений во французском иммиграционном законодательстве, однако интерес к этой программе только растет.

Привет! Я Савчич Дмитрий — визовый агент World Open. Ежемесячно наша команда помогает гражданам России и других стран получать визы и ВНЖ за рубежом.

В этой статье разобрал основные визы для ВНЖ Франции, и сколько стоит оформление и получение карточки.

Почему ВНЖ Франции востребован среди россиян

Получение ВНЖ во Франции даёт такие преимущества, как:

  • Легальное проживание в стране.

  • Доступ к медицине, образованию, страхованию и другим услугам.

  • Свободное перемещение по странам Шенгенского соглашения без необходимости получать дополнительные визы — например, можно ездить на выходные в Италию, Германию, Испанию.

  • Возможность открыть бизнес с налоговыми льготами и поддержкой государства.

  • Упрощенная процедура дальнейшего получения ПМЖ и гражданства Франции.

Основные пути получения ВНЖ Франции в 2025

Основания, на которых можно претендовать на ВНЖ, стандартны для большинства европейских стран:

  1. Учёба. Поступление во французский вуз позволяет оформить студенческий ВНЖ. Студенты учатся на бакалавриате, магистратуре или докторантуре, посещают языковые курсы или участвуют в исследовательских проектах.

  2. Работа. Работодатель оформляет приглашение иностранному специалисту, подписывается контракт. ВНЖ выдают на весь срок контракта с возможностью продления.

  3. Предпринимательство и инвестиции. Иностранцы запускают стартапы или открывают филиалы бизнеса, инвестируют средства, создают рабочие места и получают поддержку государства.

  4. Воссоединение семьи. ВНЖ может быть оформлен для супругов, несовершеннолетних детей, родителей.

Больше деталей о каждом основании ВНЖ можно уточнить у визового агента World Open.

Пошаговая инструкция: как оформить визу и ВНЖ Франции

1. Сбор документов для визы

Для долгосрочной визы типа D потребуется комплект документов:

  • Действующий заграничный паспорт.

  • Актуальная фотография.

  • Заполненная анкета.

  • Приглашение от французского вуза, работодателя или бизнес-партнёра.

  • Документы, подтверждающие доход (справки с работы, выписки из банка).

  • Доказательство жилья (договор аренды, бронирование отеля, приглашение).

  • Оригинал медицинской страховки с покрытием на 30 000 евро.

  • Квитанция об оплате консульского сбора.

  • Справки об отсутствии судимости (по запросу).

2. Подача заявления и прохождение интервью

Документы подаются в визовый центр или консульство. Большое значение имеет корректность заполнения всех анкет и совпадение сведений между бумагами.

3. Получение долгосрочной визы D

После рассмотрения бумаг и прохождения собеседования заявитель получает визу D, которая открывает доступ к оформлению ВНЖ сразу по прибытию во Францию.

4. Оформление ВНЖ во Франции

Уже находясь на территории Франции, нужно собрать и подать расширенный пакет документов:

  • Копия визы D.

  • Бумаги, которые подтверждают цель пребывания (контракт, приглашение, бизнес-план, сертификаты).

  • Подтверждение дохода (обычно — минимум размер прожиточного минимума на месяц).

  • Доказательство аренды или собственности на жильё.

  • Действующая страховка (различные программы: от базовой до комплексной).

  • Справка об отсутствии правонарушений.

  • Фотографии, заполненная анкета, сдача биометрии.

5. Рассмотрение заявления и решение

Заявителя могут пригласить на интервью. Там уточняют цель визита, проверяют подлинность документов.

Если у вас возникают трудности уже на этапе оформления визы, нет времени заниматься бюрократией или просто хотите не поймать отказ — проконсультируйтесь с визовым агентом. Это бесплатно.

Изменения в иммиграционном законодательстве Франции в 2025 году

В 2025 году Франция усилила контроль выдачи ВНЖ и виз. Основные нововведения:

  • Ужесточение проверки источников дохода (подтверждение через выписки, налоговые декларации).

  • Повышенные требования к прозрачности бизнеса для предпринимателей: предоставление регистрационных документов, отчётов по персоналу, бизнес-планов.

  • Увеличение проверок по адресу проживания и наличию жилья.

  • Запрос дополнительных документов по целевому поручению (отзывы, приглашения, инвестиционные договоры).

Сколько стоит оформление визы и ВНЖ Франции в 2025 году

  • Консульский сбор за визу D: 99–150 евро (в зависимости от категории и срока).

  • Пошлина за оформление ВНЖ: 269–395 евро (учитывая категорию — учёба, работа, бизнес, инвестиции).

  • Услуги переводчиков, нотариусов: от 50 евро за документ.

  • Медицинская страховка: от 40 евро в месяц.

  • Оформление дополнительных справок, апостили, отправка документов, сервисные сборы: от 100 евро.

Полный список расходов можно уточнить в личных Telegram у агентов World Open. Ссылка в конце статьи.

Чего нельзя делать при оформлении ВНЖ: распространённые ошибки

  • Неправильная категория визы или неточное указание цели въезда.

  • Не хватает подтверждающих бумаг по доходам или жилью.

  • Оформление просроченных справок, ошибок в анкетах.

  • Недостоверные сведения. Французские органы активно сверяют все предоставленные данные.

Как повысить свои шансы

  1. Готовьте документы заранее, уделяйте внимание деталям.

  2. Делайте переводы у аккредитованных специалистов, заверяйте их нотариально.

  3. Сохраняйте подтверждения всех платежей.

  4. Будьте готовы к интервью: изучите возможные вопросы, соберите аргументы.

Что делать, если отказали

  • Подавайте апелляцию в префектуру или административный суд, приложите дополнительные доказательства цели и финансов.

  • Участвуйте в стипендиальных или инвестиционных программах, которые дают особые льготы при оформлении ВНЖ.

  • Рассмотрите альтернативные варианты или поступление в образовательные учреждения.

Что важно запомнить по теме ВНЖ Франции

  1. ВНЖ Франции позволяет легально жить, работать, учиться, пользоваться государственными услугами и свободно перемещаться по Шенгенской зоне.

  2. Получить ВНЖ можно на основании работы, учёбы или предпринимательской деятельности, начав с долгосрочной визы типа D.

  3. Для оформления нужно подготовить пакет документов: подтверждение дохода, жилья, страховку и доказательство цели въезда — с 2025 года требования и проверки ужесточаются.

  4. Стоимость визы составляет 99–150 евро, а за оформление ВНЖ нужно дополнительно оплатить пошлину 269–395 евро и учесть сопутствующие расходы.

  5. Для повышения шансов на получение ВНЖ важно правильно выбирать тип визы, тщательно готовить документы, обеспечивать прозрачность доходов, а при отказе — подавать апелляцию или рассматривать альтернативные способы получения статуса.

Информации об авторе

Савчич Дмитрий

Савчич Дмитрий

Ведущий эксперт в самозанятый

24 подписчика191 пост

