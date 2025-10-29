Как оформить ВНЖ Франции: пошаговый гайд для россиян в 2025

Привет! Я Савчич Дмитрий — визовый агент World Open. Ежемесячно наша команда помогает гражданам России и других стран получать визы и ВНЖ за рубежом.

В этой статье разобрал основные визы для ВНЖ Франции, и сколько стоит оформление и получение карточки.