Ваш ВНЖ Германии для россиян в 2025 году: новые правила, сроки и реальные шансы

Вы планируете переезд в Германию, но новости о ужесточении визового режима и политической нестабильности вызывают сомнения? В 2025 году процесс получения ВНЖ для россиян действительно стал сложнее, но далеко не невозможен.

Ключ к успеху — не надежда, а точный расчет и подготовка.