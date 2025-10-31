Как получить студенческую визу в Германию: университеты и стоимость обучения

Поступление в вуз Германии предоставляет студентам новые перспективы для развития и профессионального роста. Страна предлагает разнообразие образовательных программ, современные университеты и инфраструктуру для студентов. А учёба отличается относительно низкой стоимостью, особенно по сравнению с другими государствами Европы.

Привет! Я Савчич Дмитрий — визовый агент World Open. Ежемесячно наша команда помогает гражданам России и других стран получать визы и ВНЖ за рубежом.

В этой статье поделился, как проходит оформление студенческой визы в Германию, какие документы понадобятся для поступления, какой университет можно выбрать иностранному студенту, и сколько примерно будет стоит обучение и проживание.