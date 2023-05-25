Как подготовиться к проверке по 115-ФЗ. На что обратят внимание налоговики в первую очередь

Даю краткое руководство как подготовиться к проверке регуляторов и застраховаться от штрафов и других неприятных последствий проверки.

Если есть закон, то рано или поздно у Вас проверят, как Вы его соблюдаете. Это и логично, правда?

А что еще логично, так это то, что за нарушение закона есть предупреждения и штрафы (ознакомиться с ними можно посмотрев штрафы для субъектов за несоблюдение 115-ФЗ, статья 15.27 КоАП).

Много рассказывать не буду, скажу лишь, что они все между собой суммируются, и, как Вы понимаете, цена надежды на «нас не проверят» или «мы слишком мелкие и все наши клиенты хорошие» может быть очень высока.

Как проходит проверка и на что смотрят

Росфинмониторинг не публикует план проверок и подробную статистику по нарушениям. Причина — специфика деятельности.

Дело в том, что регулятор не относится к ведомствам, которые организуют надзор по закону от 26.12.2008 № 294-ФЗ (пп. 15 п. 3.1 ст. 1).

Мораторий на право проверок своих субъектов был снят, поэтому Росфинмониторинг может проверить любое юридическое лицо и ИП, поднадзорное ведомству, независимо от его рода деятельности.

Цель проверки — выяснить, как в организации соблюдают нормы ПОД/ФТ.

Можно выделить ключевые параметры, на которые обращает внимание регулятор:

Наличие личного кабинета на портале Росфинмониторинга.

Приняты ли в организации правила внутреннего контроля.

Назначено ли специальное должностное лицо.

Как часто проводится сверка клиентской базы со списками и перечнями (их порядка 26!) в том числе террористов и экстремистов, распространителей оружия (для этого ведите журнал проверок). На сайте РФМ есть три списка, остальное — в открытых источниках.

Корректно ли ведутся анкеты клиентов (читать: по формату регулятора) хранятся ли они и где (не нарушается ли закон о нераспространении персональных данных третьим лицам).

Отправляются ли ФЭС об операциях, которые подлежат обязательному контролю.

Как подготовиться к проверке регуляторов (в настоящее время у нас есть 5 регуляторов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ)

Единственный способ застраховаться от штрафов и других неприятных последствий проверки — соблюдать требования законодательства.

Росфинмониторинг разработал памятки для субъектов закона ст. 7.1. Это подробная инструкция по соблюдению норм 115-ФЗ.

Организуйте систему по внутреннему контролю, а именно: разработайте ПВК и вовремя их обновляйте; назначьте специалиста, ответственного за соблюдение ПВК (специальное должностное лицо); зарегистрируйте личный кабинет на сайте Росфинмониторинга. ведите внутренний контроль.

Под внутренним контролем подразумеваются следующие действия: проведите идентификацию каждого клиента, бенефициарного владельца; выявляйте операции, которые подлежат обязательному контролю; оценивайте риски: при обнаружении признаков ОД/ФТ сообщайте об этом в Росфинмониторинг; прохождение обучения специально должностным лицом (раз в 3 года проф. переподготовка).



Честно скажу, отношение к новым обязанностям у субъектов разное. И уровень принятия тоже. Но, думаю, многие все-таки согласятся.

Это не лучший вариант, где можно использовать пословицу «кто не рискует…».