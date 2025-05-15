Почему банки блокируют счета и как этого избежать. Советы, которые помогут вам сэкономить на консультации

Банки нервно реагируют на крупные переводы в офшоры и на транзакции, связанные с экстремизмом. Тут мы Америку не открываем, даже не пытаемся. Есть еще одна статья — сомнительные операции.
Что именно банк считает подозрительным?
Снятие значительных сумм в наличной форме.
Переводы, не связанные с вашей основной деятельностью. Например, если у мебельного бизнеса внезапно появились переводы за «консультационные IT-услуги».
Регулярные выплаты физлицам, особенно самозанятым и ИП. Если ваш бизнес — их единственный источник дохода, банк может решить, что вы просто оптимизируете налоги.
Операции с фирмами-однодневками. Иногда предприниматели осознанно переводят деньги на такие счета, но бывает и иначе — партнер дал реквизиты, а вы не проверили.
Как избежать блокировки счета?
Блокировка — это не молния, которая ударяет внезапно. Перед этим банк обычно отправляет запрос на предоставление документов. Важно, чтобы эти документы у вас уже были готовы. Суета в последний момент, как правило, результата не дает.
Думайте наперед
Снимаете наличные? Подготовьте документы заранее: договор займа с сотрудником, акты закупки, товарные чеки — все, что может подтвердить операцию.
Не регистрируйте ИП на родственников для налоговой оптимизации. Это схема раскрывается моментально, и блокировку получат все участники игры.
Не работайте с фирмами-однодневками. Даже если партнер клянется, что всё легально — проверяйте сами.
Следите за документами. По каждой сделке должен быть полный комплект бумаг.
Корректно заполняйте назначение платежа. Оно должно соответствовать реальной хозяйственной операции, а не выглядеть как «что-то мутное».
Что делать, если счет уже заблокирован?
Паниковать не нужно. Блокировка не означает, что вас внесли в черный список Росфинмониторинга. Это просто решение службы безопасности банка. Вы всегда можете открыть счет в другом банке.
Деньги на счете по-прежнему ваши. Перевести их или снять не получится, но можно оплатить налоги, зарплату сотрудникам или отправить платеж контрагентам (если банк позволит). Для этого, как правило, банку нужно предоставить оформленное на бумаге и собственноручно подписанное платежное поручение.
И это еще не все…. Банк может запросить документы для подтверждения сделки и, естественно, он вправе отказать в проведении такого платежа, но шанс есть.
Чтобы не попасть под блокировку счета применяйте риск-ориентированный подход. Другими словами, просчитывайте ситуацию на несколько шагов вперед и запасайтесь документами. овправе отказать в проведении такого платежа, но шанс есть.
Чтобы не попасть под блокировку счета применяйте риск-ориентированный подход. Другими словами, просчитывайте ситуацию на несколько шагов вперед и запасайтесь документами.
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