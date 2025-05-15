Почему банки блокируют счета и как этого избежать. Советы, которые помогут вам сэкономить на консультации

Что делать, если счет уже заблокирован?

Паниковать не нужно. Блокировка не означает, что вас внесли в черный список Росфинмониторинга. Это просто решение службы безопасности банка. Вы всегда можете открыть счет в другом банке.

Деньги на счете по-прежнему ваши. Перевести их или снять не получится, но можно оплатить налоги, зарплату сотрудникам или отправить платеж контрагентам (если банк позволит). Для этого, как правило, банку нужно предоставить оформленное на бумаге и собственноручно подписанное платежное поручение.

И это еще не все…. Банк может запросить документы для подтверждения сделки и, естественно, он вправе отказать в проведении такого платежа, но шанс есть.

Чтобы не попасть под блокировку счета применяйте риск-ориентированный подход. Другими словами, просчитывайте ситуацию на несколько шагов вперед и запасайтесь документами. овправе отказать в проведении такого платежа, но шанс есть.

Чтобы не попасть под блокировку счета применяйте риск-ориентированный подход. Другими словами, просчитывайте ситуацию на несколько шагов вперед и запасайтесь документами.