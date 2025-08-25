🆘 Что грозит бизнесу за агрессивное налоговое планирование?

📛 Схема №2 агрессивного налогового планирования
В прошлом посте мы разобрали, чем грозит использование фиктивных сделок и компаний-однодневок. Сегодня разберем вторую схему агрессивного налогового планирования.
Имя ей “Незаконное дробление бизнеса”.
Что это такое?
Разделение одной компании на несколько юрлиц или ИП, чтобы применять спецрежимы (УСН, патент, НПД).
Риски?
— Потеря льготного налогообложения
— Штрафы 40% от неуплаченной суммы
— Признание сделок недействительными
Как выявляют?
— Общие учредители/руководители (одни и те же люди или родственники)
— Общий адрес, телефон, email (массовая регистрация на один адрес)
— Отсутствие реального разделения активов (один склад, одни работники)
— Анализ денежных потоков (деньги вращаются между "дроблеными" компаниями)
😱 Схема №3 агрессивного налогового планирования… печальная
Продолжаем разбирать самые популярные схемы агрессивного налогового планирования. Сегодня говорим об искусственном занижении прибыли через офшоры.
Что это такое?
Перевод прибыли в компании в низконалоговых юрисдикциях (Кипр, БВО и др.) без реальной хозяйственной деятельности.
Завышение расходов – выплаты подставным фирмам за "услуги" или "лицензии", которые фактически не оказываются.
Занижение доходов – вывод выручки на офшорные счета под видом оплаты фиктивных контрактов.
Риски?
— Включение компании в «черные списки» ФНС
— Доначисление налогов и штрафы до 40%
— Блокировка счетов (банки могут заморозить переводы в подозрительные юрисдикции)
Как выявляют?
— Фирма зарегистрирована в юрисдикции с нулевыми налогами (БВО, Панама, Сейшелы).
— Регулярные переводы за "консалтинговые услуги", "роялти" или "лицензии" без подтверждающих документов или не требующиеся для осуществления деятельности компании.
— Суммы не соответствуют рыночным – большая часть выручки уходит в офшор.
— Компания платит офшору за услуги, исполнителя по которым легко найти в РФ.
