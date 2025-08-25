🆘 Что грозит бизнесу за агрессивное налоговое планирование?

😱 Схема №3 агрессивного налогового планирования… печальная

Продолжаем разбирать самые популярные схемы агрессивного налогового планирования. Сегодня говорим об искусственном занижении прибыли через офшоры.

Что это такое?

Занижение доходов – вывод выручки на офшорные счета под видом оплаты фиктивных контрактов.

Завышение расходов – выплаты подставным фирмам за "услуги" или "лицензии", которые фактически не оказываются.

Перевод прибыли в компании в низконалоговых юрисдикциях (Кипр, БВО и др.) без реальной хозяйственной деятельности.

Риски?

— Блокировка счетов (банки могут заморозить переводы в подозрительные юрисдикции)

— Доначисление налогов и штрафы до 40%

Как выявляют?

— Фирма зарегистрирована в юрисдикции с нулевыми налогами (БВО, Панама, Сейшелы).

— Регулярные переводы за "консалтинговые услуги", "роялти" или "лицензии" без подтверждающих документов или не требующиеся для осуществления деятельности компании.

— Суммы не соответствуют рыночным – большая часть выручки уходит в офшор.

— Компания платит офшору за услуги, исполнителя по которым легко найти в РФ.

⚡️Это еще не все. Есть еще схема “злоупотребление льготами”. Разберем ее в одном из следующих постов.