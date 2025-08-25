ЦОК ОК БСН 18.08 Мобильная
Олеся Бакаева
Налоговое планирование

🆘 Что грозит бизнесу за агрессивное налоговое планирование?

Продолжаем тему налогов.

📛 Схема №2 агрессивного налогового планирования

В прошлом посте мы разобрали, чем грозит использование фиктивных сделок и компаний-однодневок. Сегодня разберем вторую схему агрессивного налогового планирования.

Имя ей “Незаконное дробление бизнеса”.

Что это такое?

Разделение одной компании на несколько юрлиц или ИП, чтобы применять спецрежимы (УСН, патент, НПД).

Риски?

— Потеря льготного налогообложения

— Штрафы 40% от неуплаченной суммы

— Признание сделок недействительными

Как выявляют?

— Общие учредители/руководители (одни и те же люди или родственники)

— Общий адрес, телефон, email (массовая регистрация на один адрес)

— Отсутствие реального разделения активов (один склад, одни работники)

— Анализ денежных потоков (деньги вращаются между "дроблеными" компаниями)

⚡️Следите за нашими постами.

В ближайшее время мы разберем третью схему, которую любят многие предприниматели. Любят и страдают.

😱 Схема №3 агрессивного налогового планирования… печальная

Продолжаем разбирать самые популярные схемы агрессивного налогового планирования. Сегодня говорим об искусственном занижении прибыли через офшоры.

Что это такое?

Перевод прибыли в компании в низконалоговых юрисдикциях (Кипр, БВО и др.) без реальной хозяйственной деятельности.

Завышение расходов – выплаты подставным фирмам за "услуги" или "лицензии", которые фактически не оказываются.

Занижение доходов – вывод выручки на офшорные счета под видом оплаты фиктивных контрактов.

Риски?

— Включение компании в «черные списки» ФНС

— Доначисление налогов и штрафы до 40%

— Блокировка счетов (банки могут заморозить переводы в подозрительные юрисдикции)

Как выявляют?

— Фирма зарегистрирована в юрисдикции с нулевыми налогами (БВО, Панама, Сейшелы).

— Регулярные переводы за "консалтинговые услуги", "роялти" или "лицензии" без подтверждающих документов или не требующиеся для осуществления деятельности компании.

— Суммы не соответствуют рыночным – большая часть выручки уходит в офшор.

— Компания платит офшору за услуги, исполнителя по которым легко найти в РФ.

⚡️Это еще не все. Есть еще схема “злоупотребление льготами”. Разберем ее в одном из следующих постов.

Олеся Бакаева

Олеся Бакаева

Исполнительный директор в ООО Бизнес Солюшенс

16 подписчиков30 постов

