Почему ваш бизнес болен? Возможно, дело в бухгалтере...

В итоге я сформулировала простое правило: компания здорова ровно настолько, насколько профессионален ее бухгалтер. Я не перетягиваю одеяло на свою финансовую сторону. Все именно так. Это правило проверено на сотнях клиентов и еще ни разу не подводило.

Вы можете предлагать рынку лучший товар, вы можете вкладывать в него душу и годы работы. Но одной серьезной бухгалтерской оплошности достаточно, чтобы уничтожить всё, что было создано таким трудом.

Заблокированный расчетный счет перед ключевой сделкой, неожиданные доначисления от ИФНС на миллионы рублей, отказ в займе из-за неточностей в отчетных документах — это не пугающие истории. Это реальные случаи, с которыми к нам обращаются клиенты, чтобы сохранить свое дело.

Многие до сих пор полагают, что бухгалтер — это сотрудник, который просто в срок нажимает кнопку «Сдать отчет». Это роковое заблуждение. Это ваш финансовый партнер, который либо страхует предприятие, либо превращается в главную угрозу. Читайте дальше и вы узнаете, как понять, какой специалист работает на вас.