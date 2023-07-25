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Счета-фактуры

Реальность хозяйственных операций не может быть подтверждена только наличием счета-фактуры

Постановление, вынесенное Арбитражным судом Западно-Сибирского округа, от 9 марта 2023 года под номером Ф04-654/2023 по делу А70-7698/2022, ставит под сомнение возможность подтверждения реальности хозяйственных операций исключительно на основании счета-фактуры в пользу налогового органа.
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Реальность хозяйственных операций не может быть подтверждена только наличием счета-фактуры
фото freepik.com

❕Суть дела заключается в том, что налоговый орган решил провести дополнительное начисление налога на добавленную стоимость (НДС), налога на прибыль, а также назначил пени и штрафы. 

Орган указал на искажение фактических сведений о хозяйственной деятельности компании, которые должны быть отражены в бухгалтерском и налоговом учете в отношении взаимодействия с контрагентами.

Значимые выводы, сделанные в постановлении, основаны на правовом анализе положений статей 169, 171, 172 и 252 Налогового кодекса, а также Постановления № 53

❗️ Из этого следует, что при принятии решения о возможности предъявления налоговых вычетов (уменьшения прибыли) необходимо исходить из того, что счета-фактуры и другие документы, подтверждающие расходы, должны соответствовать требованиям, установленным для их заполнения, а также доказывать реальность проведенных финансово-хозяйственных операций. 

В то же время, налоговый орган не обязан доказывать, какие именно контрагенты фактически оказали услуги, выполнили работы или поставили товары. 

Эта обязанность лежит на Обществе, которое должно подтвердить реальность предоставленных услуг со стороны конкретного контрагента, в отношении которого заявляется налоговая выгода.

Напомню, что реальность хозяйственных операций с контрагентами не может быть подтверждена исключительно наличием счета-фактуры или принятием спорных работ генеральным подрядчиком. 

✔️ Из вышенаписанного делаю вывод: для подтверждения обоснованности заявленных вычетов по НДС (расходов по налогу на прибыль) налогоплательщик должен предоставить документы, соответствующие критериям, установленным в статьях 169, 171 и 252 Налогового кодекса, а также подтверждающие фактическое проведение операций.

Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 09.03.2023 № Ф04-654/2023 по делу № А70-7698/2022.

Narine_Beglyarova

Narine_Beglyarova

Руководитель в Sona Private Consulting

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Комментарии

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    Постановление, вынесенное Арбитражным судом Западно-Сибирского округа, от 9 марта 2023 года под номером Ф04-654/2023 по делу А70-7698/2022, ставит под сомнение возможность подтверждения реальности хозяйственных операций исключительно на основании счета-фактуры в пользу налогового органа.

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