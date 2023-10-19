Новые условия льгот по НДС для общепита в 2024 году

Министерство Финансов разъяснило, что с 1 января 2024 года организации и индивидуальные предприниматели в сфере общественного питания могут применять освобождение от НДС при определенных условиях, описанных в пункте 38 пункта 3 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации.

Одним из таких условий является размер заработной платы

В письме № 03-07-07/38826 от 27.04.2023 Минфин указал, что для применения данной льготы в 2024 году, среднемесячный размер заработной платы должен соответствовать данным за 2023 год.

❕Это означает, что организации в сфере общественного питания должны установить необходимый уровень заработной платы уже в 2023 году

В письме № 03-07-07/69446 от 25.07.2023 Минфин уточнил, что среднемесячная заработная плата, определенная на основе данных о выплатах работникам за предыдущий год по страховым взносам (РСВ), должна быть не менее средней заработной платы в данном регионе, где работодатель подает РСВ

Если в регионе есть подразделения, которые не имеют собственных счетов и выплаты физическим лицам, то сравнение производится с общим средним по отрасли заработной платы в том регионе, где работодатель предоставляет РСВ в целом для организации.

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