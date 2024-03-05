Документальное подтверждение хозяйственных операций: ключ к налоговым вычетам

Для применения вычета по НДС и учета затрат в расходы, снижающие налогооблагаемый доход, необходимо, чтобы налогоплательщик предоставил документы, подтверждающие проведение реальных хозяйственных операций, в соответствии с установленными требованиями.

Статус: в пользу налогового органа.

В данном случае, в отношении общества было произведено доначисление налога на прибыль организаций, НДС и пени из-за недостаточности документального подтверждения хозяйственных операций и сомнительности контрагентов.

Важно отметить, что в материалах дела не было представлено достаточных доказательств для проведения налоговой реконструкции и определения реального размера налоговых обязательств, включая объем и стоимость товаров. А также отсутствовали доказательства возможности определения реальных налоговых обязательств на основе имевшихся в распоряжении налоговых органов и суда документов.

Судом было выявлено, что представленные документы содержали недостоверную информацию о финансово-хозяйственной деятельности и не подтверждали реальность операций с контрагентами, следовательно, их использование для установления размера затрат не было обосновано.

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