Документальное подтверждение хозяйственных операций: ключ к налоговым вычетам

Это требование подтверждено постановлением Арбитражного суда Московского округа от 05.12.2023 года по делу № Ф05-29143/2023 (дело № А40-262991/2022).
Статус: в пользу налогового органа.
В данном случае, в отношении общества было произведено доначисление налога на прибыль организаций, НДС и пени из-за недостаточности документального подтверждения хозяйственных операций и сомнительности контрагентов.
Важно отметить, что в материалах дела не было представлено достаточных доказательств для проведения налоговой реконструкции и определения реального размера налоговых обязательств, включая объем и стоимость товаров. А также отсутствовали доказательства возможности определения реальных налоговых обязательств на основе имевшихся в распоряжении налоговых органов и суда документов.
Судом было выявлено, что представленные документы содержали недостоверную информацию о финансово-хозяйственной деятельности и не подтверждали реальность операций с контрагентами, следовательно, их использование для установления размера затрат не было обосновано.
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