Прозрачный бизнес: новый функционал для проверки контрагентов

Новый функционал означает для вашего бизнеса:
▫️Актуальность данных: если юрлицо или ИП отмечены как участники ЭДО, ФНС подтверждает наличие свежей информации об их статусе абонента ЭДО.
▫️Надежность: наличие действующего сертификата электронной подписи говорит о том, что контрагент ведет дела в соответствии с законодательством.
▫️Безопасность: отсутствие информации о расторжении договора с оператором ЭДО свидетельствует о стабильности и надежности контрагента.
Разумно использовать «Прозрачный бизнес» для должной осмотрительности
Сервис предоставляет доступ к данным ЕГРЮЛ, реестрам МСП, спискам дисквалифицированных лиц, а также информацию об аккредитованных филиалах и представительствах иностранных компаний.
✅ Включите «Прозрачный бизнес» в свой инструментарий для проверки контрагентов и обеспечьте безопасность своих деловых операций!
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