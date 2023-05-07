Прозрачный бизнес: новый функционал для проверки контрагентов

▫️Актуальность данных: если юрлицо или ИП отмечены как участники ЭДО, ФНС подтверждает наличие свежей информации об их статусе абонента ЭДО.

▫️Надежность: наличие действующего сертификата электронной подписи говорит о том, что контрагент ведет дела в соответствии с законодательством.

▫️Безопасность: отсутствие информации о расторжении договора с оператором ЭДО свидетельствует о стабильности и надежности контрагента.