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Narine_Beglyarova
Проверка контрагентов

Прозрачный бизнес: новый функционал для проверки контрагентов

ФНС России расширяет возможности сервиса "Прозрачный бизнес"! Теперь вы можете легко проверить, участвует ли ваш контрагент в электронном документообороте.

Новый функционал означает для вашего бизнеса:

▫️Актуальность данных: если юрлицо или ИП отмечены как участники ЭДО, ФНС подтверждает наличие свежей информации об их статусе абонента ЭДО.

▫️Надежность: наличие действующего сертификата электронной подписи говорит о том, что контрагент ведет дела в соответствии с законодательством.

▫️Безопасность: отсутствие информации о расторжении договора с оператором ЭДО свидетельствует о стабильности и надежности контрагента.

Разумно использовать «Прозрачный бизнес» для должной осмотрительности

Сервис предоставляет доступ к данным ЕГРЮЛ, реестрам МСП, спискам дисквалифицированных лиц, а также информацию об аккредитованных филиалах и представительствах иностранных компаний.

✅ Включите «Прозрачный бизнес» в свой инструментарий для проверки контрагентов и обеспечьте безопасность своих деловых операций!

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