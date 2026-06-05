Новая форма РСВ в 1С Бухгалтерия 8

С мая 2026 года бухгалтерам снова придется внимательно пересмотреть порядок подготовки РСВ — форма обновилась, и изменения затрагивают не только внешний вид отчета, но и логику расчета страховых взносов.

С мая 2026 года бухгалтерам снова придется внимательно пересмотреть порядок подготовки РСВ — форма обновилась, и изменения затрагивают не только внешний вид отчета, но и логику расчета страховых взносов. Особенно это важно для компаний и ИП, которые применяют льготные тарифы.

Обновленная форма Расчета по страховым взносам утверждена приказом ФНС от 04.02.2026 № ЕД-1-11/67@ и применяется с 6 мая 2026 года. Вместе с ней уточнен порядок отражения пониженных ставок, что напрямую влияет на заполнение отчета.

Главное изменение касается льготного тарифа. Теперь ставка 15% применяется только к той части выплат, которая превышает 1,5 МРОТ на одного сотрудника. Это означает, что расчет базы стал более детализированным: выплаты нужно разделять, а не учитывать общей суммой.

Для отражения такого тарифа в РСВ введен новый код — 32. Его обязаны использовать все страхователи, применяющие пониженную ставку. Если код не указан или выбран неверно, это может привести к вопросам со стороны налоговой.

Отдельное внимание стоит уделить заполнению разделов с персонифицированными данными. В них необходимо корректно показать:

— суммы в пределах 1,5 МРОТ;

— суммы сверх этого порога.

Если разбивка выполнена неправильно, возможны расхождения с данными ФНС и, как следствие, требования о пояснениях.

При подготовке РСВ за 2026 год важно проверить три ключевых момента:

— есть ли право на применение пониженного тарифа;

— используется ли актуальный код тарифа (32);

— корректно ли разделена база для начисления взносов.

Хорошая новость — новая форма уже реализована в 1С:Бухгалтерия 8 (ред. 3.0), начиная с версии 3.0.194.23. Но это не отменяет необходимости проверить настройки и убедиться, что учет ведется с учетом новых правил.

Если вы работаете в 1С, рекомендую заранее протестировать заполнение РСВ и сверить показатели — это сэкономит время перед сдачей отчетности и поможет избежать лишних требований от налоговой.

Подробный разбор заполнения новой формы РСВ в 1С Бухгалтерия 8 (ред. 3.0) — в видео ниже.