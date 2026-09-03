Зарплата в 1С Бухгалтерия 8 под контролем: как быстро проверить расчеты по счету 70

Начислить зарплату в 1С недостаточно — важно еще убедиться, что все суммы правильно отразились в учете, сотрудники получили выплаты, а по счету 70 не остались неожиданные остатки. Особенно это актуально перед выплатой зарплаты, закрытием месяца, сдачей отчетности и проверкой расчетов с персоналом.
В «1С:Бухгалтерии 8» редакции 3.0 для такой проверки удобно использовать стандартный отчет «Оборотная ведомость по счету». Если указать в нем счет 70, программа покажет полную картину расчетов с работниками по оплате труда.
Что отражается на счете 70
Счет 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» используют для учета начисленной заработной платы, удержаний и сумм, выплаченных сотрудникам.
По кредиту счета обычно отражают начисления: зарплату, премии, отпускные, больничные и другие выплаты, связанные с трудовыми отношениями.
По дебету отражаются удержания и выплата дохода сотрудникам. Например, перечисление зарплаты на банковские карты или выдача наличных из кассы.
Поэтому анализ оборотов и сальдо по счету 70 помогает быстро понять:
сколько организация начислила сотрудникам;
какие суммы удержаны;
выплачена ли зарплата полностью;
осталась ли задолженность перед работниками;
не возникла ли, наоборот, переплата сотруднику.
Зачем формировать оборотную ведомость
Оборотная ведомость по счету 70 — это рабочий инструмент не только для поиска ошибок. Ее можно использовать как регулярный контрольный отчет по зарплатному участку.
С помощью отчета бухгалтер может:
проверить начальное и конечное сальдо по каждому сотруднику;
увидеть обороты по дебету и кредиту счета;
сравнить начисления с суммами выплат;
выявить сотрудников, по которым осталась задолженность;
обнаружить неверно отраженные документы или проводки;
перейти к расшифровке конкретной суммы и найти документ, который ее сформировал.
Например, если после выплаты зарплаты по сотруднику остается кредитовое сальдо на счете 70, это может означать, что выплата не была отражена в программе, платежная ведомость не проведена или сумма перечислена не полностью. А дебетовое сальдо может указывать на переплату, которая требует отдельной проверки.
Как сформировать отчет в 1С Бухгалтерия 8
Чтобы открыть оборотную ведомость по счету 70 в «1С:Бухгалтерии 8» редакции 3.0, перейдите в раздел:
«Отчеты» → «Стандартные отчеты» → «Оборотная ведомость по счету».
Далее выполните несколько действий:
В поле «Счет» укажите 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда».
Установите период, за который хотите проверить расчеты.
При необходимости настройте детализацию: по сотрудникам, подразделениям, документам расчетов или другим аналитическим разрезам.
Нажмите кнопку «Сформировать».
Программа выведет остатки на начало периода, обороты за период и сальдо на конец периода по выбранным настройкам.
Для ежедневной работы особенно удобно формировать отчет с детализацией по сотрудникам. Так видно, по кому именно возник остаток и требуется дополнительная проверка.
Как найти причину расхождения
Если в отчете обнаружилась неожиданная сумма, не нужно искать документы вручную. В 1С можно дважды щелкнуть левой кнопкой мыши по интересующему показателю — программа откроет расшифровку.
Из расшифровки можно перейти:
в карточку счета 70;
в список проводок;
в конкретный документ начисления, выплаты или удержания.
Это позволяет быстро определить, почему возникла задолженность или переплата. Например, можно увидеть, что зарплата начислена документом «Начисление зарплаты», а документ выплаты не был проведен либо попал в другой период.
Оборотная ведомость по счету 70 помогает бухгалтеру контролировать расчеты с персоналом без ручного сопоставления десятков документов. Регулярная проверка отчета до закрытия месяца позволяет вовремя заметить невыплаченные суммы, переплаты и ошибки в отражении удержаний.
Подробно о том, как сформировать и настроить оборотную ведомость по счету 70 в «1С:Бухгалтерии 8» редакции 3.0, показываю в видео ниже.
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