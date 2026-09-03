Зарплата в 1С Бухгалтерия 8 под контролем: как быстро проверить расчеты по счету 70

Начислить зарплату в 1С недостаточно — важно еще убедиться, что все суммы правильно отразились в учете, сотрудники получили выплаты, а по счету 70 не остались неожиданные остатки. Особенно это актуально перед выплатой зарплаты, закрытием месяца, сдачей отчетности и проверкой расчетов с персоналом.

В «1С:Бухгалтерии 8» редакции 3.0 для такой проверки удобно использовать стандартный отчет «Оборотная ведомость по счету». Если указать в нем счет 70, программа покажет полную картину расчетов с работниками по оплате труда.