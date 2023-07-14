Как писать сильные заголовки: 7 способов с примерами

Хороший заголовок отражает суть статьи: читатель понимает, что ждать от материала, поэтому охотно кликает на заголовок и сразу переходит к содержанию. Например, в этой статье большинство людей не прочитают то, что сейчас читаете вы, а сразу пойдут за советами. В статье рассказываю, как писать так же.

Покажите выгоду

Если читатель будет сразу понимать, что получит от статьи, у него будет больше мотивации её открывать. Отразите главную ценность прямо в заголовке:

Расскажите, как сделать лучше. Задумайтесь, что хочет изменить читатель, и покажите, как этого достичь. Идеально, если вы опишите в заголовке дополнительные преимущества своего способа: быстро, безопасно, надёжно.

❌ Выгода неочевидна ✅ Подчеркнули выгоду Как распределять время на задачи Как правильно распределять время на задачи, чтобы зарабатывать больше Что включить в контент-план Что включить в контент-план, чтобы читатели покупали чаще На что обратить внимание при покупке кулера На что обратить внимание при покупке кулера, чтобы ПК был тихим

Расскажите, как избежать проблемы. Это частный случай заголовка с выгодами. Определите, с какими сложностями сталкивается читатель, и вынесите в заголовок ту, которую можете решить.

❌ Итог непонятен ✅ Спасаем от проблемы Как выбрать пылесос Как выбрать пылесос, чтобы на ковре не оставалось грязи Какой мессенджер подобрать для компании Какой мессенджер подобрать для компании, чтобы задачи терялись реже На что обратить внимание при выборе стула На что обратить внимание при выборе стула, чтобы спина не болела

Напишите о знакомой ситуации

❌ Шиза ✅ Жиза Рассказываем, как кипятить воду правильно На чайнике остаётся налёт? Рассказываем, как кипятить воду правильно Как смыть рисунок с фотообоев Ребёнок исчеркал стены: как смыть рисунок с фотообоев Как научиться писать Как научиться писать, если никогда не занимались живописью

Заинтригуйте читателя

Пробудите в читателе любопытство. Сформулируйте заголовок так, чтобы человек захотел узнать что-то новое и необычное.

Добавьте интересный факт. Вы можете вынести его сразу в заголовок, либо только анонсировать и раскрыть в статье.

✅ Мебель из ЛДСП выделяет вредный фенол. Как подобрать экологичные аналоги

✅ Как «Игра Престолов» связана с Джоном Кеннеди и Первой мировой войной: рассказываем о настольных играх

❌❌❌ Всего одна капля этого обычного советского средства, и мой муж...

Разрушьте миф. Людям не хочется жить в иллюзиях. Предложите им избавиться от заблуждения и стать чуточку лучше.

✅ У вас никогда не было авитаминоза! Рассказываем, как правильно пить витамины осенью

✅ Компьютер без крышки меньше греется: разрушаем этот и другие мифы об охлаждении ПК

✅ Пьёте антифриз, чтобы согреться? Вы ошибаетесь! Рассказываем, как правильно его использовать

Предложите стать избранным. Аудитории нравится чувствовать свою исключительность. Покажите, как с помощью вашей статьи читатель станет членом закрытого сообщества.

✅ 90% людей не знают, как пользоваться вилками. Объясняем с примерами

✅ 10 секретов дизайнеров Google для эффектных презентаций

✅ Илон Маск рассказал, почему он такой богатый. 3 футбольных клуба, на которые ставит миллионер

Поделитесь опытом

Читатели больше доверяют практикам, а не теоретикам. Покажите, что вы уже сталкивались с аналогичной задачей. Если вы справились с проблемой, то сможете подсказать, что с ней делать другим.

Опишите в заголовке кейс. Расскажите, какую задачу решили, чтобы читателю стало интересно или захотелось так же.

✅ Как мы привлекли клиенту заказов на 6 миллионов рублей, потратив на рекламу 250 тысяч

✅ Сделали редизайн сайта стоматологии и увеличили число онлайн-заявок на 10%. Рассказываем, как это получилось

У нас есть пошаговая инструкция о том, как писать кейсы. Из нее вы узнаете не только про заголовки, но и про подбор тем, общение с экспертами и крутые фишки. Прочитайте, если захотите рассказать о своём опыте.

Напишите от первого лица. Людям свойственно больше доверять другим людям, а не компаниям. Поделитесь опытом конкретного человека, чтобы сформировать больше доверия. Но постарайтесь не приукрашивать — можете показаться вруном.

❌ Попахивает обманом ✅ Кулстори, бро Я переучился на программиста в 32 года и начал зарабатывать 200 тысяч уже с первого проекта. Научу, как сделать так же Я переучился на программиста в 32 года и нашёл новую работу за две недели. Рассказываю, как это получилось Как я перестал пить чай и начал работать по 19 часов в день. Делюсь секретом продуктивности Как я перестал пить чай и начал лучше высыпаться. Рассказываю про нейромедиаторы и сон

Составьте инструкцию. Предложите алгоритм действий, который решит проблему читателя. Он откроет вашу статью, чтобы найти ответ к наболевшему вопросу.

✅ Гайд: как недорого обустроить детскую

✅ Как подобрать капсульный гардероб: инструкция с примерами

✅ Как оформить коммерческое предложение: объясняем за 5 шагов

Покажите числа

Заголовки, в которых есть цифры, привлекают внимание чаще, чем заголовки других типов. Например, по исследованию conductor, такие заголовки находятся на первом месте по предпочтению пользователей. Заголовки с числами предпочитают на 15% чаще, чем заголовки с обращением к читателю:

Несколько примеров:

✅ Как изменение рекламного аукциона в таргете помог снизить стоимость заявки в 1,6 раз

✅ 7 способов, как вести контент-план для коммерческого блога

✅ Как продавать дизайнерские кружки через маркетплейсы на 1,2 миллиона в месяц

❌ Гайд: подбираем воблер для судака. Раз два три

Определите сложность

Укажите в заголовке, на какой уровень ориентирована статья. Так вы сможете привлечь необходимую аудиторию: тех, кто хочет постичь азы, либо наоборот, тех, кто хочет разобраться в деталях.

✅ Как запустить первую рекламу в соцсетях

✅ Как оптимизировать рекламные кампании в соцсетях: инструкция для продвинутых

✅ Что почитать начинающему копирайтеру, чтобы найти первые заказы

✅ Что почитать опытному редактору перед запуском бренд-медиа

Добавьте обстоятельства

Помогите читателю разобраться в деталях статьи. Укажите, на кого она рассчитана, в каком формате написана, сколько времени он на неё потратит. Это поможет ему принять решение, стоит ли кликать на материал.

Отметьте, для кого статья. Пропишите в заголовке, какого читателя вы ждёте. Если он узнает себя — кликнет на статью.

✅ Копирайтерам и журналистам: как писать цепляющие заголовки

✅ Что делать, если ребёнок истерит в супермаркете: инструкция для молодых мам

✅ Как дизайнеру работать с правками заказчика

Определите формат. Некоторым людям не нравится читать большие статьи, а кому-то — короткие. Подскажите читателю, подойдёт ли ему материал.

✅ Кейс: как мы сократили рекламный бюджет на 10%, но при этом привлекли на 15% больше заявок клиенту

✅ Подборка: 8 способов копать маленькие ямки

Укажите время чтения. Помогите читателю распределить время: отметьте, как долго он будет читать статью. Будьте аккуратнее, если у вас объёмная статья. Если укажете, что на материал уйдёт много времени, это может оттолкнуть читателя.

✅ Как организовать доставку в компании: объясняем за 7 минут

✅ Как за 6 минут научиться отличать барокко от рококо

❌ Объясняем, как на питоне работать с базами данных. Время чтения: 170 минут

Избегите распространённых ошибок

Бывает, что автор начинает играть с заголовками и проигрывает. Вот, каких ошибок стоит избежать.

Заголовки с игрой слов. Иногда они помогают привлечь внимание своей остроумностью, но написать такой заголовок сложно. Лучше не стоит рисковать, если не уверены, что получится хорошо.

Вот несколько примеров. Кринжово или прикольно — решайте сами:

❓"Игра Преколов" — подборка стендапов на этой неделе в Москве

❓"Никогда бы не подумала, что люди могут быть такими гнилыми": в Уфе откопали покойника ради квартиры

❓Как писать заголовки, чтобы все хватались за головки

Штампы и заезженные фразы. Постарайтесь избежать клише в заголовках. Если в голову лезет какая-то популярная фраза, подумайте ещё раз — читателя больше привлечёт статья с оригинальным названием.

❌ Сохранить нельзя удалить: какие файлы можно стирать с компьютера, чтобы освободить место на диске

❌ Что такое бинарные опционы и с чем их едят

❌ Быт или не быт: как перестать ругаться из-за домашних обязанностей

Заголовки без действий. Бывает, авторы ставят в заголовки то, о чём пишут, без дополнительного объяснения — как предмет исследования в курсовой. Из-за этого непонятно, о чём будет статья.

❌ Как в курсаче ✅ Как надо Хорошие и плохие заголовки Как отличить хороший заголовок от плохого: 3 критерия Мебель в детскую Как недорого подобрать мебель в детскую

Слишком короткий заголовок. Заголовок должен отражать, о чём будет статья. Если изо всех сил стараться сделать заголовок коротким, можно потерять в понятности. Тогда читатель не сможет определить, о чём статья, и не захочет её открывать.

Этот подход подтверждают исследования:

В Яндексе проанализировали тысячу Промостатей: выяснили, что больше всего переходов у материалов с длиной заголовков 50−56 символов. Меньше всего — у статей с заголовками до 35 символов.

Исследование Skillsetters показало похожий результат: на vc.ru больше просмотров набирают статьи с большим количеством слов в заголовке. Эффект хорошо видно на графике:

В самых эффективных заголовках на VC больше 19 слов. Покажите это копирайтеру-сокращателю

Чересчур много усилителей. Подходите к приёмам, которые я описал, с умом.

❌ Как писать заголовки, чтобы привлекать читателей и увеличивать трафик. 7 секретов опытных редакторов для копирайтеров. Время чтения: 8 минут

✅ 7 способов, чтобы усилить заголовок статьи

Натренируйте насмотренность

Вдохновляйтесь примерами из блогов компаний и СМИ. Старайтесь подмечать хорошие заголовки, пока скроллите ленту или читаете новости. Так вы соберёте в голове базу идей, и сможете быстро придумывать названия для статей.

Что интересного можно почитать и вдохновиться заголовками: