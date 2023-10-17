«Да я точно заплачу, вот те крест» и еще 7 схем, как заказчики обманывают копирайтеров

Я собрал восемь сценариев, по которым недобросовестные заказчики и мошенники вытягивают из авторов деньги или тянут вопрос с оплатой, чтобы получить как можно больше статей или постов бесплатно.

Оказалось, нарваться на обман могут не только копирайтеры-новички, которые готовы на любую работу ради опыта. Даже авторы, которые пишут несколько лет, попадают в ловушки. Например, когда ищут интересные задачи для портфолио. Читайте статью, чтобы учиться на чужих ошибках, а не проверять все схемы обмана на себе.

Схема № 1. Заказчик не заключает договор, а потом не платит гонорар

Это самый простой способ остаться без денег за работу. Заказчик предлагает обойтись без лишней бюрократии или обещает заключить договор позже, когда автор, например, составит контент-план и напишет пару-тройку статей. Все обещания и договоренности держатся на честном слове и выглядят примерно так:

Когда задача выполнена, правки внесены и наступает день выплаты гонорара, заказчик кормит «завтраками» или попросту исчезает. Клиент перестает отвечать в мессенджере или даже закидывает автора в черный список, потому что не хочет платить и уже ищет на замену новую бесплатную рабочую силу.

Без договора с копирайтером заказчик может менять условия сотрудничества как хочет: например, сдвигать сроки выплаты денег или проводить не три итерации правок, а десять. И автор не может доказать, что изначально договоренности были другими.

Например, Даниил не заключил договор и потерял 15 тысяч рублей, а редактор Маша раз и навсегда разочаровалась в заказчиках на биржах фриланса.

Даниил, автор «Сделаем» Полтора года назад мне предложили сотрудничество с одной IT-компанией без договора. Я должен был составить контент-план и разнообразить блог. Когда план был утвержден, я начал писать тексты. Скинул клиенту на согласование два поста и статью и в ответ получил достаточно дурацких правок. Я доработал тексты и спросил, пишем ли мы что-то дальше, но заказчик скрылся с радаров. Я тогда решил, что ему не понравилась работа — всякое бывает. Через полгода я увидел в блоге посты на темы из своего контент-плана. Вот так клиент использовал мои идеи без указания авторства и не заплатив мне обещанные 15 000 рублей.

Маша, главный редактор «Сделаем» Примерно семь лет назад, когда я была молодая и зеленая, нашла на бирже своего первого заказчика. Написала ему около 10 SEO-текстов про оборудование для бань и спа-центров, за каждый из которых получила примерно по 1000 рублей. За последнюю статью мне не заплатили, и я не смогла узнать почему. Мои сообщения в почте игнорировались. Мне было обидно от самого факта, что меня кинули. С тех пор я не искала заказчиков на биржах и всегда работала только с договором.

Совет

Заключайте договор и начинайте работу только по предоплате, чтобы у заказчика было меньше поводов вас обмануть, а вам не пришлось получать гонорар через суд. Если у клиента нет договора, составьте свой вместе с юристом или попробуйте адаптировать шаблон из интернета, а затем попросите клиента подписать документ. Чаще всего фрилансеры заключают договор возмездного оказания услуг (ст. 779 ГК).

Перед началом работы проверяйте заказчика на сайтах, где публикуют черные списки работодателей и отзывы о них. Смотрите, дает ли клиент комментарии профильным СМИ и упоминается ли в профсообществах.

Схема № 2. Заказчик просит потратиться на то, что якобы пригодится в работе

Заказчик предлагает автору купить обучающий курс, якобы чтобы прокачать скилы и получить работу, или книгу, без которой не написать убедительный текст. А мошенник, например, — перевести 1000 рублей за доступ к бирже с заказами.

Когда автор покупает книгу или проходит платную регистрацию на сервисе, о котором нужно написать материал, работодатель перестает отвечать на сообщения и звонки, потому что передумал сотрудничать или пошел продавать свой «уникальный и очень крутой продукт» другому.

Анонимный копирайтер Однажды заказчик попросил написать статью, опираясь на несколько исследований и научную книгу, которая была издана месяц назад и продавалась только на Амазоне. Он предложил мне самой купить книгу при условии, что вернет мне ее стоимость с авансом. Я получила ТЗ и сразу купила издание за 2000 рублей, чтобы окунуться в тему, пока мы согласовываем детали. В результате заказ отменился, а я потеряла деньги. Кстати, книга оказалась полной чушью, да еще и на английском.

Совет

Не переводите заказчику никаких денег и не покупайте у него книги или «билет» на биржу, чтобы получать заказы. Помните, что честный работодатель сам предоставит эксперта, книги и доступы к платным сервисам, которые помогут написать полезную статью, или оплатит обучение, если это необходимо.

Схема № 3. «Заказчик» предлагает легкую задачу, а потом крадет деньги

Мошенник под видом заказчика находит автора на суперпростую задачу. Например, расшифровать аудио или видео в документе Word и привести текст в читабельный вид. Копирайтер, который только начинает работать или жаждет легких денег, откликается и пишет тысячи и десятки тысяч знаков.

Когда наступает момент оплаты, мошенник скидывает автору липовый сайт Сбербанка, чтобы узнать данные карты. В результате «новые» деньги копирайтеру не приходят, а «старые» уходят на счет «заказчика».

Анонимный копирайтер Скидывают мошеннический сайт, где для «верификации» надо ввести данные карты и якобы получить деньги. Я вовремя поняла, что к чему, докопалась до владельца ИНН, которым прикидывались две мошенницы. Но страшно, что свои объявления о работе эти заказчики размещают везде, и другие люди могут повестись и потерять деньги.

Совет

Чтобы не стать жертвой мошенников, не переходите по ссылкам, в безопасности которых не уверены, и не вводите на подозрительных сайтах данные карты, особенно CVV-код.

Выполняйте даже легкие задачи по предоплате и договору, в котором указан счет для перечисления денег.

Схема № 4. Заказчик предлагает большое бесплатное тестовое и наседает с правками

Заказчик предлагает проявить себя и выполнить тестовое, которое займет не пару часов, а несколько дней. Например, написать лонгрид, отредактировать сложный технический материал или составить контент-план на месяц.

Автор хочет получить работу, опыт и портфолио и соглашается на объемное тестовое. Выполняет его бесплатно или за копейки, вносит клиентские правки и присылает текст или план, доведенный до идеала. Но заказчик просит выполнить второе тестовое, потому что «первое было не показательным», или и вовсе исчезает, прихватив работу копирайтера для использования в коммерческих целях.

Аня, копирайтер Четыре года назад, когда я была новичком, нашла вакансию райтера историй для ютуб-канала с детективными и мистическими мультиками. Откликнулась и получила тестовое не в гугл-доке, как это обычно бывает, а в Трелло. Мне выделили свою доску с задачами, попросили написать 10 довольно развернутых историй по примеру. Я написала три больших текста и решила их согласовывать, чтобы понять, в том ли направлении двигаюсь. Разумеется, я тогда не знала, что такое тестовое — слишком объемное, а ссылка на Трелло — это подозрительно. Но не получив обратной связи, я прекратила писать. Тексты на канале с мультиками не опубликовали, но, скорее всего, использовали для похожих ютуб-каналов.

Анонимный автор Мне дали тестовое на вакансию «Пишущий редактор». Задание было объемным и с задачами из разряда «опишите план будущей статьи» и «накидайте идей». Я постаралась всё сделать классно, но пришел фидбэк в духе «в целом неплохо, но для нас слабовато». В итоге я уже забыла об этом всём, как вдруг вакансия этой компании стала часто мелькать в телеграм-каналах для копирайтеров и редакторов. Я сначала подумала, что они так придирчиво и долго ищут кандидата, а потом зашла в комментарии под вакансией и офигела. Оказалось, таких отшитых, как я, очень много. И отказывали всем примерно одинаково. Даже авторам текстов, которые компания присылала соискателям в качестве референсов. Судя по тому, что одна и та же вакансия выходила примерно раз в пару месяцев, то идей они насобирали прилично. Вот только не наняли никого, а каналы эту вакансию удалили.

Иногда автор соглашается на объемное тестовое, потому что проект интересный и перспективный. Но не копирайтер Полина, которая быстро поняла, что предложение написать главу для книги за несколько дней — это обман.

Полина, копирайтер Откликнулась на вакансию практикующего психолога. В описании было упомянуто, что нужно написать главу для книги. Меня зацепила ниша, и я решила узнать детали. Психолог рассказала, что глава нужна для ее книги, по которой «в будущем планируется съемка сериала или фильма». Она попросила написать главу на «15−20 страниц 12-м шрифтом в ворде» за три-четыре дня. Пообещала заплатить 5000 рублей, если задание будет выполнено успешно, и обеспечить меня постоянными заказами, ведь «книги будут публиковаться одна за одной». Мне стало интересно, как же оценят такое тестовое и точно ли за него заплатят. Выяснилось, что критерии — это «верно выполненное задание по ТЗ», а оплата будет «100% в случае принятия работы». Я отказалась от предложения, хотя писать тексты нужным шрифтом и в указанном объеме умею. Всё бы ничего, но через месяц эта вакансия всплыла в одном копирайтерском чате. И кто-то даже собирался выполнять такое тестовое…

Совет

Перед тем как соглашаться на тестовое, получите подробное ТЗ и узнайте, за какое время и платно или бесплатно его нужно написать.

Если вам предлагают объемное тестовое задание бесплатно, не соглашайтесь. Помните, что тестовое не должно напоминать реальную задачу и отнимать у вас больше двух-четырех часов. Его главная цель — помочь вам и работодателю понять, подходите ли вы друг другу. Сделать это можно, не прося вносить правки или обговаривать детали на созвоне.

Схема №5. Заказчик просит оформить карту конкретного банка, чтобы перечислить деньги

Работодатель уверяет, что может перевести деньги только на карту банка, в котором сам держит счет. Автор оформляет карту, чтобы получить гонорар за уже написанную статью или текст для лендинга, но клиент исчезает. И вот две причины, почему так происходит:

Под маской работодателя скрывается мошенник, который просит завести карту, чтобы получить бонусы на свой счет.;

Заказчик — это менеджер банка, который рассылает в мессенджерах реферальные ссылки и выполняет план по привлечению новых клиентов, чтобы увеличить свой доход.

По этой схеме автор не теряет денег, но тратит время на тестовое, которое никому не нужно.

Валерия, копирайтер-фрилансер Я откликнулась на вакансию, написала тестовое и получила приглашение на работу. В какой-то момент заказчик сказал: «Мы работаем только с картами Росбанка, оформишь?» Я подумала, что сделаю — не проблема. Мне скинули ссылку, по которой я прошла и оформила карту. Но после этого заказчик перестал отвечать. Я тогда только начинала работать и не понимала, что просьба сделать карту конкретного банка — это развод.

Совет

Не открывайте карту в банке только потому, что его навязывает работодатель. Даже если у ИП или компании там хранятся все деньги.

Выбирать, на карту какого банка получать оплату, — это ваше право, прописанное в ст. 136 Трудового кодекса России.

Схема № 6. «Заказчик» просит страховой залог для «безопасной сделки»

«Заказчик» находит автора, чтобы, например, перепечатать текст с картинки или написать и опубликовать сторис, и предлагает оформить сотрудничество через сервис-гарант. Это своего рода безопасная сделка на бирже, но только в интерпретации мошенников.

Лжеработодатель связывается с автором в мессенджере и просит Ф. И. О., реквизиты карты и почту якобы для составления заявки на бирже. При этом «заказчик» не интересуется опытом копирайтера, не просит портфолио и не предлагает тестовое. Он спешит отправить письмо с реквизитами своей карты, чтобы получить некий страховой залог.

Пример утрированный, но по делу

Дальше автор получает письмо, которое очень напоминает рассылку от биржи: те же фирменные цвета, то же название. Но достаточно посмотреть на адрес отправителя, чтобы понять, что письмо прислали мошенники.

Пример письма от мошенников, опубликованный в блоге биржи FL.ru

Совет

Не соглашайтесь на безопасную сделку в мессенджерах. Помните: заказчик и исполнитель договариваются о ней только в чате биржи и не вносят никаких страховых платежей. Сделка помогает работодателю вернуть деньги, если копирайтер не выполнит задачу в срок или выполнит некачественно, а автору — получить плату за сделанную работу.

Выглядит безопасная сделка так:

1. Заказчик выплачивает оговоренную с автором сумму, которая замораживается на сайте биржи.

2. Как только заказчик окончательно принимает работу, он завершает платеж, чтобы деньги поступили на счет фрилансера.

3. Исполнитель выводит деньги на свой счет.

Схема № 7. Заказчик предлагает оформить договор ГПХ и кидает

Компания предлагает оформить автора в штат не по трудовому договору, а по договору ГПХ, чтобы снять с себя часть обязанностей. Например, не предоставлять отпуск, не выплачивать компенсации при банкротстве и в любой момент распрощаться без объяснения причин.

Автор рискует остаться без зарплаты и побывать в суде в попытке вернуть деньги, потому что трудовой кодекс бессилен перед договорами ГПХ.

Марина, редактор «Сделаем» Меня кинул работодатель, когда я работала в немецком СМИ по договору ГПХ. Долгие месяцы всё было хорошо, но в какой-то момент мне написал коллега и спросил, платят ли мне и другим авторам зарплату (он на тот момент не получал ее уже три месяца). Я сказала, что платят, а на следующий день начальник заявил, что мы обанкротились. Работодатель выплатил мне за тексты всего 10 000 рублей из 100 000. А когда я написала досудебную претензию, он сказал, что по договору вообще может ничего не платить. Закончил фразой: «Не вопи, а то еще вернешь мне то, что уже получила».

Совет

Не соглашайтесь на договор ГПХ, если не готовы работать без оплачиваемых отпусков, больничных, декретных выплат и компенсаций в случае банкротства. Можете открыть самозанятость и организовать взаимовыгодное сотрудничество: заказчику — тексты и авторские права на них, вам — деньги.

Схема № 8. Заказчик скрывает, что зарплата — «серая»

Заказчик намеренно скрывает, что зарплата «серая», чтобы не отпугнуть. Автор узнаёт обо всём не на собеседовании, а в первый рабочий день, и разочаровывается. Ведь часть зарплаты, не закрепленную в договоре, легко потерять в любой момент. А еще можно не получить кредит в банке, потому что официальный доход едва превышает МРОТ.

Надя, редактор «Сделаем» Устроилась на новую работу. В вакансии было указано, что трудоустройство официальное. Но в свой первый рабочий день, когда я начала заполнять документы, ходить на планерки и брать задачи, узнала, что зарплата «серая» и мой официальный «доход» будет 7000 рублей. Хотя настоящий был в разы больше. Со мной даже не собирались заключать нормальный трудовой договор — попросили написать от руки документ на имя руководителя ИП. Сначала я решила сразу попрощаться и искать новое место, но мы нашли компромисс и я работала по самозанятости.

Совет

Обсудите на собеседовании все условия. Старайтесь соглашаться на работу только в надежной фирме с «белой» зарплатой, если устраиваетесь в штат.

Проверить работодателя можно:

в едином госреестре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (ЕГРЮЛ и ЕГРИП) на сайте ФНС РФ, чтобы убедиться, что юридическое лицо или ИП существует и исправно платит налоги;

в разделе «Список недобросовестных работодателей» на сайте Роструда, чтобы понять, исправно ли компания платит сотрудникам.

Вместо вывода

Я собрал разные способы обмана, чтобы вам было проще отличить хорошего работодателя от сборщика тестовых и мошенника. Будьте внимательны к новым заказчикам, не соглашайтесь на объемные тестовые и работу без договора, не беритесь за подозрительно легкие задачи и не переходите по странным ссылкам. Так вы не потеряете время впустую и сохраните деньги.