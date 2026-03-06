Реклама в Telegram: запрещена или нет? Разбор
Хронология событий
В одном из каналов опубликовали скан определения о возбуждении дела за размещение рекламы в Telegram-канале. Из него следует, что ФАС намекает: реклама в Telegram запрещена — так как доступ к нему ограничен. Дело возбуждено по ч. 10.7 ст. 5 Закона о рекламе.
Это было подхвачено СМИ, которые сослались на комментарий ФАС. Обратите внимание: в новостях указана рекомендация ведомства участникам рынка провести анализ контента. Эта часть фактически повторяет официальные разъяснения, которые ФАС давала ещё 25 июля 2025 года. Возможно, именно они и стали источником.
Аудитория высказала предположение, что опубликованное определение — фейк. Однако автор канала рассказал, как именно был получен документ, и показал результат проверки электронной подписи. Документ похоже настоящий.
Роскомнадзор, в свою очередь, назвал ответ ФАС о рекламе в Telegram.
Что говорит закон?
В соответствии с ч. 10.7 ст. 5 Закона о рекламе запрещается реклама на следующих ресурсах:
иностранных и международных организаций, чья деятельность признана нежелательной;
религиозных учреждений, ликвидированных по решению суда;
экстремистских ресурсов, признанных таковыми по решению суда;
других информационных ресурсах, доступ к которым ограничен.
Как узнать перечень таких ресурсов?
Единого списка нет — нужно смотреть в реестрах:
Перечень нежелательных иностранных организаций (Минюст)
Перечень экстремистских организаций (Минюст)
Сервис РКН по проверке действующих ограничений
Домен Telegram я нигде не нашёл — даже в сервисе РКН.
То есть — он не в списке ресурсов, доступ к которым ограничен. Можно вспомнить решение суда в отношении TG от 2018 года, но тогда все равно мессенджер должен быть включен в один из реестров, но этого не наблюдается.
Что дальше?
Дальше ждём развития событий. Добавить тут пока нечего.
Если вы хотите узнать больше о практических решениях в сложных правовых вопросах, подписывайтесь на мой канал Прочёл в законе.
Информации об авторе
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Комментарии1
Вот это скорости у принтера