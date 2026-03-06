КПП БСН Акц моб
Александр Малютин
Реклама в Telegram: запрещена или нет? Разбор

Попробуем разобраться в нашумевшей новости о запрете рекламы в Telegram.

Хронология событий

  1. В одном из каналов опубликовали скан определения о возбуждении дела за размещение рекламы в Telegram-канале. Из него следует, что ФАС намекает: реклама в Telegram запрещена — так как доступ к нему ограничен. Дело возбуждено по ч. 10.7 ст. 5 Закона о рекламе.

  2. Это было подхвачено СМИ, которые сослались на комментарий ФАС. Обратите внимание: в новостях указана рекомендация ведомства участникам рынка провести анализ контента. Эта часть фактически повторяет официальные разъяснения, которые ФАС давала ещё 25 июля 2025 года. Возможно, именно они и стали источником.

  3. Аудитория высказала предположение, что опубликованное определение — фейк. Однако автор канала рассказал, как именно был получен документ, и показал результат проверки электронной подписи. Документ похоже настоящий.

  4. Роскомнадзор, в свою очередь, назвал ответ ФАС о рекламе в Telegram.

Что говорит закон?

В соответствии с ч. 10.7 ст. 5 Закона о рекламе запрещается реклама на следующих ресурсах:

  • ​иностранных и международных организаций, чья деятельность признана нежелательной;

  • религиозных учреждений, ликвидированных по решению суда;

  • экстремистских ресурсов, признанных таковыми по решению суда;

  • других информационных ресурсах, доступ к которым ограничен.

Как узнать перечень таких ресурсов?

Единого списка нет — нужно смотреть в реестрах:

  • Перечень нежелательных иностранных организаций (Минюст)

  • Перечень экстремистских организаций (Минюст)

  • Сервис РКН по проверке действующих ограничений

Домен Telegram я нигде не нашёл — даже в сервисе РКН.

То есть — он не в списке ресурсов, доступ к которым ограничен. Можно вспомнить решение суда в отношении TG от 2018 года, но тогда все равно мессенджер должен быть включен в один из реестров, но этого не наблюдается.

Что дальше?

Дальше ждём развития событий. Добавить тут пока нечего.

Комментарии

