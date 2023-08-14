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В итоге можно направлять любые претензии к Wildberries, а не только по образцу Вайлдберриз

В недавней публикации была затронута тема, что Wildberries навязывают всем партнёрам использовать шаблон претензии от Вайлдберриз, однако продавцы Wildberries вместе с различными адвокатами/юристами по маркетплейсам на основе судебной практики совместно разобрали недавнюю ситуацию с навязыванием направления претензий только по образцу компании.
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В недавней публикации была затронута тема, что Wildberries навязывают всем партнёрам использовать шаблон претензии от Вайлдберриз, однако продавцы Wildberries вместе с различными адвокатами/юристами по маркетплейсам на основе судебной практики совместно разобрали недавнюю ситуацию с навязыванием направления претензий только по образцу компании.

Аналогичный случай рассматривал Арбитражный суд в 2019-2020 годах (№А 32-49201/2019; №15 АП-1962/2020; №Ф 08-4840/2020), когда ООО "Сеть Связной" тоже ввело претензии по образцу.

Решение всех трех инстанций - однозначно. Подобная практика - незаконна.

Желание принудить своих контрагентов заполнять заведомо неудобный и неполный шаблон - это очень грязная игра со стороны маркетплейса. Жаль, что один из крупнейших маркетплейсов в России опускается до обмана и манипуляций, вдвойне жаль, что это уже не первый случай.


Окончательный вердикт - такое требование незаконно.

В итоге, со стороны WB это незаконно и поэтому можно направлять любые претензии, а не только по образцу WB!

Более того никаких реальных юридических последствий составление претензии по иной форме, нежели требует Вайлдберриз, для Вас не возникнет.

Подведем итог:

Вы можете подавать претензию согласно правилам изложенным в п. 8.7. Оферты (п. 8.7. и скриншот текста в пункте - указаны на момент настоящей публикации, т.к. оферта WB часто меняется, но это уже право WB) с любым содержанием, соблюдая письменную форму и обеспечивая наличие подписи на скане претензии.

Запрет маркетплейса абсолютно неправомерен, поскольку это ваше право: подробно описывать суть нарушения, ссылаться на правовые нормы и указывать свое намерение обратиться в суд.

В целом данные действия маркептелейса, также как до этого искусственное создание и распространение слухов про "блокировку за подачу в суд" - можно расценивать исключительно как выпад Вайлдберриз в сторону юридического сообщества.

Поэтому - не бойтесь обжаловать деятельность Вайлдберриз, это не только ваше право, но еще и необходимость, учитывая опубликованные недавно сведения о доходах маркептплейса от штрафов.

_________________

Изложенное не имеет целей нанесения вреда чей-либо репутации, а лишь является напоминанием про равенство и добросовестность участников гражданских правоотношений (ст. 1, 10 ГК РФ).

С уважением, партнёрское объединение ПРАВОВАЯ ПОМОЩЬ.

pravopom.com

pravopom.com

Юрист в ООО

1 подписчик

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип pravopom.com
    pravopom.com

    В итоге можно направлять любые претензии к Wildberries, а не только по образцу Вайлдберриз

    В недавней публикации была затронута тема, что Wildberries навязывают всем партнёрам использовать шаблон претензии от Вайлдберриз, однако продавцы Wildberries вместе с различными адвокатами/юристами по маркетплейсам на основе судебной практики совместно разобрали недавнюю ситуацию с навязыванием направления претензий только по образцу компании.

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