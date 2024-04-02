В большинстве ИТ-компаниях руководителям приходится выполнять роль HR. Негативные последствия

Чтобы нанять одного специалиста, тимлиду нужно провести примерно 40 собеседований. 29% руководителей российских компаний считают, что регулярные технические собеседования, которые вынуждены проводить старшие разработчики и тимлиды, негативно влияют на результаты их работы.

К такому выводу пришли специалисты компании ITQuick и исследовательского центра Зарплаты.ру, опросив управленцев российского ИТ-бизнеса.

Более половины руководителей (56%) уверены, что необходимость проведения технических собеседований старшими разработчиками отвлекает их от работы, с ними не согласны 38%. 6% считают, что технический скрининг соискателей совсем не отвлекает работников. При этом в 57% компаний, по словам начальников, технический скрининг занимает до двух часов, а в каждой десятой (12%) — до трех и более часов.

Также по результатам исследования выяснилось, что senior-специалистам приходится проводить технические собеседования достаточно часто. В 44% ИТ-компаний старшие разработчики и тимлиды проводят собеседования от 1-3 раз, а в 11% компаний — более 3 раз в неделю.

Кроме того, сотрудникам также приходится выполнять частично роль HR: 63% руководителей рассказали, что senior-разработчики проводят в среднем по 2 этапа интервью с кандидатами. При этом в большей части компаний (59%) доплаты за необходимость проведения собеседования для старших специалистов и тимлидов не предусмотрено.

Обязанность senior-разработчиков участвовать в технических скринингах и собеседованиях нередко становится причиной конфликтных ситуаций с руководством — об этом рассказала половина респондентов (51%).

Что касается языков программирования, которые чаще всего проверяются на собеседованиях, Java (49%), SQL (48%) и Python (44%) остаются наиболее востребованными навыками. Однако респонденты также отмечают важность владения C++ (55%) и .NET (21%).