Более 80% работающих дома россиян отказались возвращаться в офис

Большинство опрошенных россиян (85%), которые трудятся из дома больше пяти лет, сообщили, что не хотят возвращаться в офис. Это выяснили аналитики «Контур.Толка», которые провели опрос.

Эксперты отметили, что рабочий день удаленного сотрудника отличается от дня офисного работника как минимум отсутствием дресс-кода. 82% респондентов уточнили, что в их компании нет дресс-кода для тех, кто работает из дома, поэтому опрошенные не утруждают себя выбором пиджака и рубашки. Остальные 18% обязаны соблюдать дресс-код даже на дистанционке, но делают это не всегда: они признались, что надевают только верх на время онлайн-звонков и совещаний.

Кроме того, почти половина опрошенных не занимается тем, чтобы оборудовать полноценное рабочее место дома, а трудятся где придется: на диване, в кресле, в коворкинге, кафе или просто перемещаются по квартире в течение дня. Почти столько же респондентов (52%) предпочитают работать за рабочим столом, еще 11% отвели для себя целый кабинет.

При этом иногда отсутствие дресс-кода приводило к курьезным ситуациям. 15% опрошенных сообщили, что появлялись перед коллегами в домашней одежде на онлайн-встречах, когда случайно включали камеру.

Также поучаствовавшие в опросе россияне рассказали, что им мешает работать дома: шум на улице (24%), соседи (22%) и дети (21%). А каждому третьему приходилось прерывать рабочий день из-за происшествия с родственниками. Несмотря на это, 40% респондентов заявили, что их продуктивность не падает с таким форматом работы. Каждый четвертый признается: дома этот показатель выше, чем в офисе. К тому же 55% нервничают меньше, когда работают в дистанционном формате.