Более 80% работающих дома россиян отказались возвращаться в офис

Большинство опрошенных россиян (85%), которые трудятся из дома больше пяти лет, сообщили, что не хотят возвращаться в офис. Это выяснили аналитики «Контур.Толка», которые провели опрос.
Эксперты отметили, что рабочий день удаленного сотрудника отличается от дня офисного работника как минимум отсутствием дресс-кода. 82% респондентов уточнили, что в их компании нет дресс-кода для тех, кто работает из дома, поэтому опрошенные не утруждают себя выбором пиджака и рубашки. Остальные 18% обязаны соблюдать дресс-код даже на дистанционке, но делают это не всегда: они признались, что надевают только верх на время онлайн-звонков и совещаний.
Кроме того, почти половина опрошенных не занимается тем, чтобы оборудовать полноценное рабочее место дома, а трудятся где придется: на диване, в кресле, в коворкинге, кафе или просто перемещаются по квартире в течение дня. Почти столько же респондентов (52%) предпочитают работать за рабочим столом, еще 11% отвели для себя целый кабинет.
При этом иногда отсутствие дресс-кода приводило к курьезным ситуациям. 15% опрошенных сообщили, что появлялись перед коллегами в домашней одежде на онлайн-встречах, когда случайно включали камеру.
Также поучаствовавшие в опросе россияне рассказали, что им мешает работать дома: шум на улице (24%), соседи (22%) и дети (21%). А каждому третьему приходилось прерывать рабочий день из-за происшествия с родственниками. Несмотря на это, 40% респондентов заявили, что их продуктивность не падает с таким форматом работы. Каждый четвертый признается: дома этот показатель выше, чем в офисе. К тому же 55% нервничают меньше, когда работают в дистанционном формате.
«Мы привыкли говорить об изменениях в офисной корпоративной культуре, однако прямо сейчас рождается новый тип — культура гибридной работы. Работодатели и сотрудники договариваются об определенной степени свободы, например, нефиксированном начале дня, возможности выбирать место работы в зависимости от задачи, участвовать во встрече очно или подключаться онлайн. Гибкость в подходе помогает быть эффективнее», — рассказал руководитель проекта «Контур.Толк» Павел Скрипниченко.
Комментарии3
Знаю, что многим работать на удаленке неудобно, не могут они. Но я среди 80% в офис не пойду!))) А вы как, коллеги?
2 дня в офисе, 3 на удаленке. Мне удаленка очень нравится, но оформление бумажных документов тоже на мне - в единственном числе - , потому такой график.
Ради приличия раз в неделю, как правило в среду, часа на четыре, заезжаю в офис. Радует, что "бумаги" становится всё меньше и меньше )) Вообще, удалёнка - вещуга!