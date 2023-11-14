Почему ИП нельзя работать без договора: 5 причин

Для небольшого бизнеса типична ситуация, когда ИП устно договариваются с клиентами о продаже своих товаров, выполнении работ или оказании услуг. Делают так по разным причинам, которые видят вполне обоснованными. Между тем, есть несколько причин, почему ИП не стоит работать без договора!

Для небольшого бизнеса типична ситуация, когда индивидуальные предприниматели устно договариваются с клиентами о продаже своих товаров, выполнении работ или оказании услуг. Кто-то так делает в силу небольшой стоимости товаров/работ/услуг, кто-то – из-за лени или «авось», некоторые – из-за незнания или непонимания, а может сразу по нескольким причинам.

Выделю несколько причин, по которым ИП не стоит работать без договора.

Первая причина — это соблюдение требований закона

К предпринимательской деятельности индивидуальных предпринимателей применяются правила деятельности юридических лиц, являющихся коммерческими организациями. А для юридических лиц обязательна письменная форма договора за исключением ряда случаев, когда сделка может быть заключена устно.

В случае несоблюдения простой письменной формы общие последствия будут следующие:

в случае спора ИП не сможет ссылаться в подтверждение сделки и ее условий на свидетельские показания. То есть ИП не сможет суду рассказать , о чем он договорился. Правда, можно будет приводить письменные и другие доказательства, если таковые будут…

в некоторых немногочисленных случаях, прямо указанных в законе, сделка будет являться недействительной.

Вторая причина — это взаимоотношения с налоговой инспекцией

Как правило, если гражданин стал ИП, то он платит налоги. А как ИП подтвердит правильность их исчисления? Например, работу в рамках патента, а не вне его с другим режимом налогообложения. Или что налог должен быть исчислен не со всей суммы денежных средств, поступивших на его расчетный счет, потому что, например, некоторые суммы были впоследствии возвращены им или ему в силу различных причин.

Последствием будет доначисление налогов, а также пени и штрафов за их неуплату.

Учитывая, что налоговая может проверять последние 3 года, то сумма может оказаться совсем не маленькой даже для небольшого бизнеса!

Третья причина — это взаимоотношения с правоохранительными органами

Как гласит Гражданский кодекс Российской Федерации: при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно. А если контрагент у ИП окажется недобросовестным? Например, контрагент укажет, что нечто незаконное (товар или результат работ, например, психотропные средства или информация, запрещенная к распространению) было им получено от ИП, которому уплачены соответствующие деньги. Чем ИП будет подтверждать свою непричастность?

Хорошо, если все ограничится административным штрафом, а не уголовным наказанием.

Четвертая причина — это взаимоотношения с клиентами-потребителями

В данном случае договор — это защита ИП. Несмотря на то, что потребители жестко защищены соответствующим законодательством, все-таки наличие у ИП правильного по оформлению и содержанию договора позволяет избежать «потребительского экстремизма» (необоснованных претензий ко всему и вся) и, соответственно, потери денежных средств в сумме, иногда троекратно превышающей стоимость товара/работы/услуги.

Пятая причина — это взаимоотношения с банками

В рамках противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения, у банков есть право требовать предоставления документов, подтверждающих источники происхождения денежных средств. И что сможет предоставить ИП, у которого нет договоров?

А в результате не предоставления запрошенных документов банк может отказать в проведении операции по счету и заблокировать счет. Конечно, банков в России пока еще достаточное количество, можно пойти открыть счета в других банках. Но тут есть 2 подвоха:

деньгами, которые остались на заблокированном счете, ИП уже не сможет воспользоваться; другие банки могут отказать в открытии счета, поскольку будут в курсе отказа в проведении ИП операций и блокировке его счета.

Обмен указанной информацией — это законодательно установленный механизм.

Если указанных причин недостаточно, то вот еще:

добросовестные юридические лица без договоров с контрагентами не работают;

наличие и качество договора оказывают влияние на статус, бренд и деловую репутацию ИП;

соблюдение требований законодательства позволяет сохранять свое время, деньги и здоровье для себя и своего бизнеса.

Конечно, все мы разные, поэтому ценности и уровень приемлемого риска при ведении предпринимательской деятельности для каждого свои. Я никого не пугаю, только обозначаю возможные последствия. Потому что «предупрежден, значит вооружен»!

А для ИП с небольшим бизнесом скажу так: письменная форма договора — это не обязательно договор на бумажном носителе в двух экземплярах, подписанный обеими сторонами!

Автор: Юлия Тулинова, Юрист для онлайн-бизнеса, блогеров, фрилансеров.

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