Как отменить кредиты, оформленные мошенниками

16 апреля 2025г. мы завершили сложный и нервный процесс для нашего доверителя, в котором он стал невольным потерпевшим в результате оказания на него длительного психологического воздействия с одной лишь целью – выманить все накопления, а также оформить кредиты в различных банках на максимально возможную сумму, затем оставить человека на произвол судьбы.

16 апреля 2025г. мы завершили сложный и нервный процесс для нашего доверителя, в котором он стал невольным потерпевшим в результате оказания на него длительного психологического воздействия с одной лишь целью – выманить все накопления, а также оформить кредиты в различных банках на максимально возможную сумму, затем оставить человека на произвол судьбы с непосильными долгами, сломанной психикой и отсутствием надежды на выход из сложившейся ситуации.

Наш доверитель, назовем его Артем, молодой человек, который к своим 35 годам успел получить высшее техническое образование, проработать на заводе в г. Санкт – Петербург от рядового слесаря до руководителя отдела. Долгое время своим ежедневным трудом он зарабатывал деньги, заранее готовился обеспечить себе достаток и благосостояние в будущем. В целом такова цель большинства людей. Каждый стремиться заработать, сохранить и приумножить, и потратить деньги на свои нужды. Артем не исключение, и как раз чтобы сохранить деньги от инфляции, и не много их приумножить интересовался инвестициями.

В 2022г. Артем на одном сайте познакомился с девушкой, назовем ее Еленой, с которой у них началось обычное общение. Знакомство за 2 года переросло в онлайн дружбу, Артем много рассказывал о себе, Елена делилась своими достижениями в спорте и путешествиями, они обменивались фотографиями и рассуждениями о жизни, работе, не много политикой и инвестициями.

К концу 2023г. (2-й год ежедневной переписки), Артем сам спросил у Елены как ей удается совмещать работу, учебу и частые путешествия за границей, Елена поделилась с ним своими достижениями в области инвестиций в криптовалюты, сказала, что периодически вкладывает туда часть своих накоплений, потом выводит дивиденды, которые тратит на путешествия. Чтобы самой не разбираться в тонкостях торговли, не следить ежедневно за курсом валют, у нее есть наставник, который за небольшой процент помогает ей управлять ее инвестиционным портфелем.

Артема заинтересовала тема инвестиций, он уже 3-й год пытался к ним как-то подойти, но в изобилии информации на эту тему невозможно отделить семена от плевел, но с учетом того, что он с Еленой уже знаком как год, Артем попросил познакомить его с наставником Елены, назовем его Владимир.

Владимира Елена представила как очень занятого человека, у которого каждая минутка расписана в его плотном ежедневном графике, но после совещания с Еленой он готов выделить 15 минут на обсуждение темы управления финансами Артема.

На встречи Владимир убедил Артема, что сейчас самое выгодное время для вложений и инвестиций и во время онлайн разговора Артем перевел свои накопления – 2 000 000 рублей в криптовалюты, Владимир помог ему открыть крипто-кошелек и счет на крипто бирже.

В онлайн режиме Артем увидел, как его 2 млн.рублей превратились в N-е количество различных крипто монет, в числе которых были Bitcoin, DASH, Ethereum и другие монеты.

По окончании 1 недели управления деньгами Артема, Владимир показал Артему что на его счете имеются свободные деньги в размере 1 100 $, которые он может вывести себе и заплатить комиссию Владимиру 100$.

Артем воспользовался такой возможностью, он был удивлен, что всего за 7 дней у него в руках оказалась сумма сопоставимая с его месячной зарплатой.

Владимир предложил Артему вложить еще 5 000 000 рублей, чтобы еженедельно получать по 3 500 $ чистыми. Артем посчитал, что ежемесячно это будет по 14 000 $, что сопоставимо с его годовой зарплатой. Но возникла одна сложность, у Артема не было 5 млн., и тогда Елена с Владимиром предложили Артему взять кредит, проценты по которому будут перекрываться еженедельными выплатами.

Под пристальным вниманием Елены и Владимира, выраженном в длительных телефонных переговорах Артем оформил 5 кредитов на совокупную сумму в 5 млн.рублей, которые зачислил уже не на свой счет, а перевел на счета разных лиц по указанию Владимира с Елены, которые убедили Артема, что так будет ниже комиссии за переводы.

По итогу в руках Елены и Владимира оказались 7 000 000 рублей Артема.

В 1-ю неделю Артем увидел, что к выводу доступно 3 000 $, он не стал их выводить решил дождаться окончания месяца. А по окончанию месяца на электронную почту Артема поступило письмо с криптобиржи на иностранном языке. Артем воспользовался переводчиком, из письма следовало, что его личный кабинет заблокирован в связи с необходимостью уплаты комиссии в размере 50 000$.

Артем подумал, что произошла ошибка и попытался связаться с Еленой чтобы она помогла ему вывести его деньги, но Елена отказалась помогать Артему, рекомендовала уплатить комиссию или забыть про его счет. Владимира и вовсе перестал отвечать на звонки Артема.

Так Артем понял, что он стал жертвой мошенничества, остался без накоплений и с ежемесячным платежом по кредитам на сумму 200 000 рублей, что в два раза выше его зарплаты.

Путь решения задачи:

В марте 2024г. Артем обратился к нам за юридической помощью в освобождении его от долговых обязательств и возврате уплаченных денежных средств с мошенников.

1. - Мы с партнером провели собственное мини-расследование, проверили документы Артема и помогли ему составить правильное заявление в полицию о совершенном в отношении него мошенничестве. УМВД г. Санкт – Петербурга возбудило уголовное дело и признало Артема потерпевшим.

2. - Затем было составлено заявление в арбитражный суд города Санкт – Петербурга о признании Артема банкротом.

3. - В процессе банкротства с помощью запросов финансового управляющего нам удалось установить конечных получателей денежных средств, которые были получены от Артема.

4. - В банкротстве мы подали исковые заявления о взыскании неосновательного обогащения в получателей средств от Артема

5. - 16 апреля 2025г. арбитражный суд города Санкт – Петербурга и Ленинградской области рассмотрел отчет финансового управляющего и принял решение об освобождении Артема от всех долговых обязательств.

Таким образом, с помощью правовых инструментов мы смогли помочь доверителю в решении его финансовых проблем: освободили от долгов и организовали работу по возврату незаконно уплаченных денежных средств с целью восстановления нарушенных прав доверителя.

Дело №А56-25545/2024 (имена участников процесса изменены).

Юрист, Ярослав Сафронов