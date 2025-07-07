В каких случаях банк не сможет ввести процедуру банкротства без решения суда

Верховный Суд РФ опубликовал свой обзор судебной практики по делам о банкротстве физических лиц, в котором в п.1 рассмотрел ситуацию, при которой арбитражный суд апелляционной отказался вводить процедуру банкротства в отношении гражданина без судебного акта о взыскании задолженности, прекратил производство по делу.

Дело в том, что нормами закона о банкротстве (п.2 ст. 213.5) установлено право кредиторов подать заявление на банкротство физического лица без предварительного «просуживания» долга.

Такие права имеются у кредитных организаций в том случае, если между кредитором и должником заключен был кредитный договор.

В тоже время у каждого должника есть право оспаривать действительность предъявляемых требований со стороны кредитора. Такое право предусмотрено п. 14 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 13 октября 2015 г. N 45 "О некоторых вопросах, связанных с введением в действие процедур, применяемых в делах о несостоятельности (банкротстве) граждан" (далее - постановление Пленума от 13 октября 2015 г. N 45), при котором должник вправе приводить любые доводы и возражения против выдвинутых требований со стороны кредитора, в том числе подавать заявления в суд общей юрисдикции о признании кредитного договора недействительным в порядке ст. 168, 170, 178, 179 ГК РФ или незаключенным в порядке ст. 432 ГК РФ, а также обращаться в правоохранительные органы с заявлением о совершенных против должник преступных действий со стороны кредитора, если кредитный договор в действительности не заключался или от имени должника действовали мошенники.

В любом случае активная и обоснованная правовая позиция должника способна затормозить процесс его банкротства, а при наличии убедительных доказательств прекратить производство по делу в связи с незаключенностью кредитного договора или недостаточностью условий для признания должника банкротом.

Топ-5 способов не дать Банку ввести процедуру банкротства реализация имущества должника гражданина:

подать исковое заявление в суд районный/городской суд о признании кредитного договора недействительным и подать заявление о прекращении производства по делу в арбитражный суд, рассматривающий заявление о банкротстве

подать заявление об изменении порядка и способа исполнения судебного акта, на основании которого Банк подал заявление о банкротстве

подать ходатайство о введении процедуры реструктуризации долгов, при которой возможно разработать план реструктуризации с оплатой долга в рассрочку и с дисконтом

погасить часть долга и выйти за пределы минимально допустимой суммы для банкротства (актуально для долгов не более 1 млн руб.)

вносить частичную оплату и просить об отложении судебного разбирательства (актуально если есть ресурсы для оплаты)

В одном из таких дел мы с партнером представляли интересы доверителя, где Банк пытался ввести процедуру банкротства, но не смог доказать действительность своих требований. Мы от должника подали заявление в суд общей юрисдикции на изменение порядка и способа исполнения судебного акта о взыскании задолженности и получена отсрочка на 12 месяцев, а затем были поданы возражения против введения процедуры банкротства, т.к. судебный акт, на который основывал свои требования Банк оспаривался.

В итоге 19.10.2023г. арбитражный суд города Санкт – Петербурга и Ленинградской области отказал Банку в введении процедуры реструктуризации долгов и прекратил производство по делу.

Такие действия позволили сохранить квартиру для доверителя, стоимостью более 15 млн рублей при задолженности по ипотеке на 4 млн. с просрочкой оплаты более 20 месяцев.

Дело №А56-67924/2023

Юрист, Ярослав Сафронов