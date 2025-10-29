Как можно потерять квартиру при покупке у наследника

Наследство по Гражданскому кодексу РФ бывает 2-х видов — по закону и по завещанию
У наследника есть 6 месяцев на то, чтобы обратиться к нотариусу с заявлением о принятии наследства. Наследники по закону имеют очереди в принятии наследства и всего их 7.
Помимо них часть имущества могут наследовать наследники по завещанию, если такое составлялось при жизни наследодателя. Как правило имущество, полученное по наследству, продается сразу же после получения соответствующих документов.
Следовательно, важно знать, как правильно купить недвижимость, чтобы не потерять свои деньги или не стать жертвой мошенников.
Приобретение объекта недвижимого имущества у продавца, который ранее являлся наследником имеет ряд правовых рисков, которые необходимо выявить и исключить перед совершением сделки купли — продажи.
Рассмотрим с какими нюансами может столкнуться покупатель
В течении 10-ти лет покупатель квартиры может получить исковое заявление от забытого наследника, который узнал, что ранее умер его родственник и не мог вступить в наследство своевременно, соответственно покупатель рискует потерять куп ленное имущество или потратить деньги на доказывание своей добросовестности;
В квартире могли быть ранее зарегистрированные лица, которые были сняты с регистрационного учета временно, напри мер в связи со службой в армии, или при нахождении в заключении или на длительном медицинском лечении;
В квартире могут быть зарегистрированы лица, ранее не участвующие в приватизации с получением права бессрочно го пользования квартирой.
В квартире могут быть зарегистрированы лица, заявившие завещательный отказ — результатом покупки может стать необходимость пользование квартирой с таким лицом;
Квартира ранее могла быть предметом спора с наследодателем, в том числе по ранее выданным займам и кредитам, либо по совершенным иным сделкам. Результатом покупки может быть необходимость покупателя участвовать в судебных спорах с целью защиты своих прав и интересов. Либо один из наследников продал квартиру по доверенности, ранее выданной наследодателем после его смерти до вступления в наследство.
О том как исключить риски я подробно поделился на своем канале
Юрист, Ярослав Сафронов
Начать дискуссию