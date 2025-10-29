Как можно потерять квартиру при покупке у наследника

Наследство по Гражданскому кодексу РФ бывает 2-х видов — по закону и по завещанию

У наследника есть 6 месяцев на то, чтобы обратиться к нотариусу с заявлением о принятии наследства. Наследники по закону имеют очереди в принятии наследства и всего их 7.

Помимо них часть имущества могут наследовать наследники по завещанию, если такое составлялось при жизни наследодателя. Как правило имущество, полученное по наследству, продается сразу же после получения соответствующих документов.

Следовательно, важно знать, как правильно купить недвижимость, чтобы не потерять свои деньги или не стать жертвой мошенников.

Приобретение объекта недвижимого имущества у продавца, который ранее являлся наследником имеет ряд правовых рисков, которые необходимо выявить и исключить перед совершением сделки купли — продажи.