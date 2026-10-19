Комментарии к п.19 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации n 3 (2026)» от 14.10.2026 n 21А/2026

14 октября 2026г. Верховный Суд РФ опубликовал свой третий обзор судебной практики, состоящий из 51 пункта. По сравнению с предыдущими обзорами, комментируемый мне как юристу понравился тем, что его содержание включает разъяснения не по абстрактным судебным спорам, по которым невозможно установить все обстоятельства по делу.

14 октября 2026г. Верховный Суд РФ опубликовал свой третий обзор судебной практики, состоящий из 51 пункта.

По сравнению с предыдущими обзорами, комментируемый мне как юристу понравился тем, что его содержание включает разъяснения не по абстрактным судебным спорам, по которым невозможно установить все обстоятельства по делу.

А напротив содержит ссылки на судебные акты Верховного Суда РФ, которым уже были приняты соответствующие процессуальные решения, а это значит, что можно выводы ВС РФ сопоставить с реальными судебными делами и установить существо спора, то как стороны действовали в своих правоотношениях, какими инструментами доказывания воспользовались, как на эти доказательства отреагировали суды от первой до кассационной инстанции, и какой итоговый вывод сделан ВС РФ.

Прочитав обзор, хочу отменить и опубликовать свои комментарии на п.19 – «споры, связанные с применением законодательства о налогах и сборах». В конце этого пункта имеется ссылка на Определение ВС РФ N 307-ЭС25-11805 от 31.03.2026г.

Исходя из анализа судебного спора можно установить, что общество, в отношении которого была проведена выездная налоговая проверка, по результатам которой вынесено решение о доначислении НДС, налога на прибыль в совокупном размере 214 578 708 рублей.

Сумма складывается из налога на прибыль в размере 95 358 709 руб. + НДС 97 145 734 руб., остальное пени и штрафы.

Необходимо отметить, что общество попыталось оспорить решение налогового органа на основании того, что налоговым органом не были учтены расходы организации на привлечение иностранных специалистов по оплате их труда, а также расходы, связанные с наймом таких специалистов (питание, проживание и т.д.).

В тоже время общество во время проверки не смогло доказать документально, что указанные расходы были им понесены в реальности, т.е. наемные иностранные специалисты не просто работали на общество, но им выплачивалась зарплата, с которой были уплачены соответствующие налоги, а также понесены иные затраты, связанные с наймом таких специалистов.

Одним из отклоненных инструментов доказывания, который были применен обществом являлось заключение специалиста, который подготовил свой расчет учета понесенных расходов и правомерность применения налоговых вычетов.

Верховным Судом РФ при рассмотрении указанного судебного спора даны разъяснения относительно того, что не все затраты, которые совершены налогоплательщиком могут быть учтены при уменьшении налоговой базы. Потому что во-первых - это должны быть реально понесенные расходы, связанные с экономической деятельностью налогоплательщика, во-вторых, такие расходы подлежат учету, если контрагент проверяемого лица в действительности оказывал услуги, выполнял работы или поставлял товары для проверяемого лица, а не подтвердил формальный документооборот.

В указанном споре налоговому органу удалось доказать, что все сотрудники, которые были использованы обществом для выполнения своих договорных обязательств, являются сотрудниками этого общества, либо сотрудниками другого общества, входящего в группу компаний проверяемого лица.

Также в рамках судебного разбирательства проверяемое лицо самостоятельно себя подставило под возможность проведения проверок со стороны миграционной службы. При судебном разбирательстве общество предоставило в суд сведения о задействованных иностранных специалистах на 3323 иностранных гражданина, а сведения о доходах по форме 2НДФЛ предоставлены только на 400.

Из чего ВС РФ сделал вывод, что – «соглашаясь с доводами налогоплательщика об определении расходов исходя из количества работников, необходимых для выполнения объема заявленных работ (услуг), суды не учли, что в данном случае привлечение рабочей силы фактически происходило без уплаты НДФЛ и страховых взносов, то есть вне рамок законного хозяйственного оборота. Теневая занятость обычно предполагает отсутствие взаимных прав и обязанностей участников трудовых отношений в части соблюдения правил техники безопасности, требований охраны труда или распорядка. Доказательств обратного, в частности, данных пропускного режима или сведений об ознакомлении работников с установленными правилами охраны труда обществом в материалы дела не представлено».

Также в ходе проверки были выявлены классические изъяны в форме подачи документов, явно содержащих недостоверные сведения – справки 2НДФЛ, лица по которым были допрошены в качестве свидетелей и не подтвердили реальность трудовых отношений.

Интересен этот спор тем, что суды первой, апелляционной и кассационной инстанции приняли во внимание все доводы проверяемого лица и частично признали незаконным решение налогового органа о доначислении недоимки по налогам и сборам, а ВС РФ не согласился с их выводами и принял отказное решение без направления дела на новое рассмотрение.

Исходя из анализа судебных актов можно сделать вывод следующий: важно в хозяйственной деятельности юридического лица не только соблюдать формальные требования по оформлению документации с контрагентами, но и иметь совокупность документальных доказательств, подтверждающих реальность хозяйственной операции, расходов, связанных с осуществлением деятельности, их относимость не только с видом экономической деятельности, указанной в ОКВЭД, но экономической целесообразности несения таких расходов, которые в первую очередь направлены на получение прибыли обществом в результате предпринимательской деятельности, а не только при уменьшении налоговой базы.

Закон не допускает возможность использовать бумажный НДС и получать необоснованные налоговые привилегии. Судебная практика с каждым новым делом, подтверждает недопустимость работы с техническими компаниями, деятельность которых направлена на создание бумажного НДС, осуществляемая с целью получения необоснованных налоговых привилегий.

Юрист, Ярослав Сафронов