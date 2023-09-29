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Зарплата

Нашли способ вычисления неплательщиков налога. Заплатил налоги — спи спокойно!

Минтруд разработал методику вычисления граждан, которые не платят налоги.
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Здравствуйте! Меня зовут Людмила Решетникова, партнер юридической компании, моя юридическая практика — более 18 лет.

По информации от РБК, Минтруд разработал специальную методику расчета, позволяющую властям оценить, какое число россиян работает в теневом секторе экономики.По задумке Минтруда, разработанная его специалистами формула должна привести к «обелению» в течение ближайших трех лет как минимум трети россиян, живущих на нелегальные доходы.

В наш век цифровизации не спрятаться, не скрыться. Хотя в данном случае - все гениальное просто. Что же нового придумали, чтобы «облегчить» нам с вами жизнь.

Согласно формуле Минтруда, вычислять уклонистов от налоговой обязанности будут в два этапа:

  1. определят всех официально неработающих граждан, находящихся в трудоспособном возрасте. Это будут делать путем обработки информации о неработающих гражданах, застрахованных по ОМС, за вычетом пенсионеров и детей.

  2. Затем из полученного числа оставшихся неработающих застрахованных граждан вычтут тех, кто имеет право не работать на законных основаниях (инвалиды, студенты, лица, имеющие действующий статус безработного и т.д.).

Непосредственной реализацией идеи Минтруда займутся регионы, которым сверху спустят KPI по легализации тех, кто до сих пор предпочитает работать «всерую». Здесь надо отметить, что регионы сами чрезвычайно заинтересованы в новейшей разработке Минтруда, поскольку она позволит региональным властям хотя бы частично решить проблемы с поступлениями НДФЛ, которые составляют базовую часть бюджетных доходов большинства регионов.

По признанию руководства Минтруда, разработанная ведомством методика подсчетов еще далека от совершенства. В частности, она пока что не затрагивает тех, кто получает значительную часть зарплаты «в конверте». Тем не менее методика позволит регионам сделать хотя бы первые конкретные шаги по сокращению сектора теневой занятости уже в самое ближайшее время.

Все гениальное — просто.

LRurist

LRurist

Партнер. Юрист строительной практики в Юридический консалтинг

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Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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