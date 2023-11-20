Банкротство стороны сделки. Чем это грозит другому лицу. Оспаривание сделок в банкротстве

В материале о рисках при банкротстве контрагента. Можно ли обезопасить себя от потенциальных убытков.

Здравствуйте! Я уже писала о рисках и подводных камнях банкротства.

В моей практике было много банкротства. Язащищала как интересы кредиторов, так и должников (прим. иногда, и скажу не так уж редко, банкротство бывает намеренным со стороны кредитора. Цели и причины разные, но суть одна: должник добросовестно выполнил бы все свои обязательства, если кому-то не стал интересен его бизнес/имущество/активы и т.д.).

Процедура (сейчас значительно упрощенная) как правило, влечёт с собой большие или очень большие убытки, как для банкрота, так и для его контрагентов.

Оспаривание сделок — главная линия в делах о банкротстве

Здесь немного об оспаривании последних.

Бывает, что у должника никакого имущества управляющим не обнаружено.

В таких случаях, основным способом пополнения конкурсной массы становится оспаривание сделок.

«Под раздачу» может попасть любая хозяйственная операция за 3 предшествующих банкротству года.

♦️В первую очередь управляющие выявляют сделки по выводу активов и сделки с аффилированными лицами.

♦️Далее идут любые сделки с не рыночной ценой — это тоже фактический вывод активов, но об этом могла не догадываться другая сторона сделки.То есть сделка реально осуществлялась, имущество реально перешло к покупателю, но по заниженной цене.

♦️ в третью очередь, выявляются и оспариваются сделки, которые могли привести или привели к предпочтительному погашению требований одних кредиторов по сравнению с другими.

♦️ и наконец, некоторые управляющие, которым не передали документы бух. учета при введении судом конкурсного производства, идут оспаривать любые перечисления должником денег, которые отражены в банковской выписке по расчетному счету.

Будьте внимательны при выборе контрагента. Как проверить и что проверятья уже писала ранее.

Удачи вам и безопасности! Однако, если есть проблемы-обращайтесь! Буду рада помочь!