Банкротство стороны сделки. Чем это грозит другому лицу. Оспаривание сделок в банкротстве

Здравствуйте! Я уже писала о рисках и подводных камнях банкротства.
В моей практике было много банкротства. Язащищала как интересы кредиторов, так и должников (прим. иногда, и скажу не так уж редко, банкротство бывает намеренным со стороны кредитора. Цели и причины разные, но суть одна: должник добросовестно выполнил бы все свои обязательства, если кому-то не стал интересен его бизнес/имущество/активы и т.д.).
Процедура (сейчас значительно упрощенная) как правило, влечёт с собой большие или очень большие убытки, как для банкрота, так и для его контрагентов.
Оспаривание сделок — главная линия в делах о банкротстве
Здесь немного об оспаривании последних.
Бывает, что у должника никакого имущества управляющим не обнаружено.
В таких случаях, основным способом пополнения конкурсной массы становится оспаривание сделок.
«Под раздачу» может попасть любая хозяйственная операция за 3 предшествующих банкротству года.
♦️В первую очередь управляющие выявляют сделки по выводу активов и сделки с аффилированными лицами.
♦️Далее идут любые сделки с не рыночной ценой — это тоже фактический вывод активов, но об этом могла не догадываться другая сторона сделки.То есть сделка реально осуществлялась, имущество реально перешло к покупателю, но по заниженной цене.
♦️ в третью очередь, выявляются и оспариваются сделки, которые могли привести или привели к предпочтительному погашению требований одних кредиторов по сравнению с другими.
♦️ и наконец, некоторые управляющие, которым не передали документы бух. учета при введении судом конкурсного производства, идут оспаривать любые перечисления должником денег, которые отражены в банковской выписке по расчетному счету.
Будьте внимательны при выборе контрагента. Как проверить и что проверятья уже писала ранее.
Удачи вам и безопасности! Однако, если есть проблемы-обращайтесь! Буду рада помочь!
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