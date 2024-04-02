Как снизить неустойки и штрафы за нарушение договора. Как доказать несоразмерность неустойки и необоснованную выгоду кредитора

В моей практике было и есть множество споров о взыскании договорных неустоек, решение по которым принято в пользу моих доверителей.

Меня зовут Людмила, последние годы моей судебной практики связаны с защитой в судах интересов юридических и физических лиц в т.ч. строителей по договорам подряда.

Итак, в каких случаях можно и нужно заявлять о снижении неустоек и что же является основанием для такого заявления.

В предыдущем материале я уже немного писала об обстоятельствах, которые позволят делать такие заявления.

Продолжим немного подробнее

Суд может снизить договорную неустойку в случаях если неустойка:

явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства и при взыскании ее в договорном размере кредитор получит необоснованную выгоду (ст. 333 ГК)[1]; взыскивается за нарушение, в котором виновны обе стороны обязательства (п. 1 ст. 404 ГК); вызвана тем, что кредитор умышленно или по неосторожности содействовал увеличению размера ответственности либо не принял разумных мер для ее уменьшения (п. 1 ст. 404 ГК). Например, суд может снизить неустойку, если заказчик сначала долго не проявлял интереса к продолжению работ, а перед окончанием срока исковой давности потребовал взыскать неустойку за нарушение срока выполнения работ.

Не забываем, что на практике суды снижают договорную неустойку, все-таки в исключительных случаях (п. 2 ст. 333 ГК). Для этого должны быть крайне весомые причины. Как то: размер неустойки гораздо выше принятого в обычной практике (1% вместо 0,1% и т.п.).

Как доказать несоразмерность неустойки и необоснованную выгоду кредитора

Например, могут помочь следующие доводы:

неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства (п. 1 ст. 333 ГК). То есть кредитор получает такую компенсацию его потерь, которая адекватна и соизмерима с его нарушенным интересом[1] (см. Позицию Верховного Суда РФ, ВАС).

При этом, соразмерность неустойки суд оценивает в каждом конкретном случае с учетом обстоятельств спора и взаимоотношений сторон.

Например, иногда по заявлению страховых компаний суды снижают пени, начисленные в соответствии с Законом об ОСАГО, и штраф за несвоевременное исполнение требования потерпевшего потребителя, когда размер неустойки значительно превышает сумму страхового возмещения. Однако, уменьшить неустойку, предусмотренную Законом о защите прав потребителей, возможно лишь в исключительных случаях[2]2.

сумма неустойки значительно выше суммы возможных убытков, которые вызваны нарушением обязательств. Чтобы обосновать это, хорошо бы рассчитать возможный размер убытков кредитора[3]. Такими убытками может быть, например, сумма процентов по кредиту, который кредитор вынужден был бы взять, в связи с неоплатой;

процент неустойки чрезмерно высокий[4]. Для обоснования этого можно привести суду данные о среднем размере платы по краткосрочным кредитам на пополнение оборотных средств в месте нахождения кредитора в период нарушения обязательства, а также о показателях инфляции за соответствующий период[5] .

Нередко суды учитывают данные о средневзвешенных процентных ставках по кредитам, которые кредитные организации предоставляют нефинансовым организациям.

Они приведены на сайте Банка России. Например, суд может снизить неустойку, если она в процентах годовых существенно превышает средневзвешенную процентную ставку

Удачи всем! Будут вопросы — обращайтесь, буду рада помочь!)

[1] Определение Верховного Суда РФ от 15.01.2019 № 25-КГ18-8 (Судебная коллегия по гражданским делам); Определение Верховного Суда РФ от 24.02.2015 по делу № 5-КГ14-131 (Судебная коллегия по гражданским делам) и т.д.

[2] Пункт 34 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 № 17

[3] Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств»

[4] Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 14.07.1997 № 17 «Обзор практики применения арбитражными судами статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации»

[5] п. 75 Постановления Пленума ВС РФ от 24.03.2016 № 7

[1] Определение Верховного Суда РФ от 27.09.2022 № 10-КГ22-3-К6 (Судебная коллегия по гражданским делам)