Людмила Решетникова
Судебная практика по налоговым спорам

Как снизить в суде неустойку и штрафы за нарушение договора. Судебная практика

Хотелось бы немного затронуть тему неустоек (санкций за нарушение договорных обязательств) по договорам подряда и не только, их соразмерности, а также оснований и возможностей для снижения в судах.
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Как снизить в суде неустойку и штрафы за нарушение договора. Судебная практика
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Здравствуйте!

Меня зовут Людмила, в последние годы моей судебной практики связаны с защитой в судах  интересов юридических и физических лиц в т.ч. строителей по договорам подряда. В моей практике множество споров о взыскании договорных неустоек, решение по которым  принято в пользу моих доверителей.

Сразу отмечу, суды редко снижают штрафы за нарушение подрядчиком договорных обязательств.

Однако, есть обстоятельства / основания, заявление которых является причиной снижения, а иногда и исключения (об этом ниже) подобного рода санкций.

Так, в одном из дел[1], рассматриваемых Арбитражным судом Московской области, где я защищала интересы ответчика (подрядчика), истец (госзаказчик) обратился за взысканием неустоек и штрафов за нарушение сроков производства работ.

Маленькая ремарка: споры, вытекающие из договоров / контрактов, заключенным в соответствии с Законом о контрактной системе, практически всегда решаются в пользу заказчика (госзаказчика).

Однако дела, о которых я упоминаю в материале, из контрактов , заключенных по ФЗ № 44-ФЗ.

Принимая во внимание, что сроки исполнения контракта действительно были нарушены, основания для взыскания неустоек и штрафов формально, действительно были. Но…Возражая относительно удовлетворения исковых требований, я (ответчик) сослалась на то, что просрочка сдачи работ явилась следствием комплекса причин, вытекающих в том числе из ненадлежащего исполнения обязательств Заказчика по контракту, не позволившему исполнить обязательства своевременно. Суд прислушался к нашим доводам и снизил размер взыскиваемого штрафа в 5,5 (!) раз. Суды вышестоящих инстанций решение оставили в силе.

По другому своему делу[2] где я так же представляла интересы подрядчика (ответчика), госзаказчик предъявил иск о взыскании 119 млн. руб. неустойки за нарушение сроков исполнения госконтракта (строительный подряд). Нарушение сроков, опять же, и фактически и юридически действительно было.

Здесь в отстаивании позиции подрядчика помог комплекс доказательств, в том числе необходимость выполнения дополнительных работ (допсоглашение не заключалось) и встречное неисполнение, и наличие иных связанных работ, выполнение которых создавало невозможность исполнения спорного контракта, и ст. 333 ГК, куда ж без нее. Конечно, пришлось приложить немало усилий, предоставить множество доказательств в подтверждение, но суд услышал наши доводы.

В иске о взыскании 119 млн. руб. неустойки отказано в полном (!) объеме. Суды апелляционной и кассационной инстанций оставили решение в силе.

Примечание: Снижение размера договорной неустойки, подлежащей уплате коммерческой организацией, индивидуальным предпринимателем, а равно некоммерческой организацией, нарушившей обязательство при осуществлении ею приносящей доход деятельности, допускается в исключительных случаях, если она явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства и может повлечь получение кредитором необоснованной выгоды. Для этого необходимо заявить о таком снижении. В остальных случаях суд вправе снизить неустойку также и по своей инициативе[3].

Снизить неустойку по договору подряда может суд. Причем не только договорную, но и законную, поскольку к ней применяются правила ст. 333 ГК РФ об уменьшении неустойки[4]. Суд может уменьшить неустойку, если она несоразмерна последствиям нарушения обязательства или в нарушении виноваты обе стороны (п. п. 1, 2 ст. 333, п. 1 ст. 404 ГК).

Что же касается законной неустойки — то уменьшить законную неустойку соглашением сторон нельзя. А вот увеличить можно, но только если закон это не запрещает (п. 2 ст. 332 ГК, п. 61 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7).

Основания и условия, составляющие такие основания рассмотрим в следующей статье.

Всем удачи в делах и судах! Буду рада помочь в решении Ваших судебных споров!

[1] Решение Арбитражного суда Московской области по делу № А41-32875/2020;

[2] Решение Арбитражного суда Московской области по делу № А41-32254/20;

[3]п. 71 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств»;

[4]Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств».

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