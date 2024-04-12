Когда можно взыскать кредитный долг с наследника. Судебная практика

После смерти владелицы кредитной карты банк попытался взыскать долг с ее сына. Три инстанции отказали банку по причине пропуска срока исковой давности. Спор дошел до Верховного суда.

Здравствуйте!

Меня зовут Людмила, в последние годы моей судебной практики связаны с защитой в судах интересов юридических и физических лиц в т.ч. строителей по договорам подряда. Существенная положительная судебная практика.

Дело было так

В январе 2012 года гражданка оформила кредитную карту (Сбербанк). Лимит — 45000 руб., под 18,9% годовых. По условиям - каждый месяц клиентка минимально должна гасить 5% от размера долга. С лета 2019 года заемщица платила с нарушением сроков, перечисляя меньше обозначенной суммы, задолженность на кредитке выросла.

В конце 2019-го заемщица умерла. Наследство принял несовершеннолетний сын. Ему выплатили страховку в размере 200000 руб., так как у матери был заключен договор страхования.

Банк обратился в суд к наследнику для взыскания долга умершей (49163 руб., из них: 31337 — основной долг, 9023 руб. — проценты, 8802 — неустойка). Банк взыскивал задолженность, которая образовалась с 15 июля 2019-го по 28 сентября 2021-го.

Три инстанции заняли одинаковую позицию, отказав истцу. Суды решили, что банк пропустил срок исковой давности. Так как согласно договору, кредит и проценты по нему заемщик должен был погашать ежемесячными платежами в соответствии с установленным графиком. Из расчета банка следует, что просрочка по основному долгу образовалась еще 15 июля 2019 г. Следовательно трехлетний срок по требованию истекал 15 июля 2022 года. Но кредитная организация обратилась в суд лишь 4 августа, пропустив срок давности почти на три недели.

Суды указали, что при пропуске срока по главному требованию истекшим считаются и сроки по дополнительным. Например, о взыскании процентов, неустойки и так далее. Поэтому в иске отказали полностью.

Банк обжаловал судебные акты в Верховный Суд.

ВС РФ указал, что в данном деле речь идет о возврате заемных средств, погашение которых осуществляется периодическими переводами. Следовательно применяется общий срок исковой давности. Но суды не учли разъяснения ВС РФ о начале его исчисления (постановление Пленума ВС РФ № 43 от 29.09.2015):

ВС РФ указал, что срок по иску, который вытекает из нарушения условия договора об оплате по частям, начинается в отношении каждой отдельной части. А период, в течение которого можно обратиться в суд из-за просроченного периодического платежа, исчисляется по каждому невнесенному платежу.

То есть в споре с наследником должника срок начинается отдельно по каждому обязательному переводу с момента его просрочки.

ВС РФ отменил акты нижестоящих инстанций и вернул спор на новое рассмотрение.

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