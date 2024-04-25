Хотите в отпуск за границу? Погасите задолженность!

Здравствуйте!
Меня зовут Людмила, последние годы моей судебной практики связаны с защитой интересов юридических и физических лиц в судах.
Итак: скоро пора отпусков! И мы все хотим отдохнуть. Кто на берегах турецких, кто — на вершинах гор Альпийских))
Однако, чтобы отпуск не был омрачен — следует заранее позаботится о свободном перемещении за пределы страны (за границу).
Потому, что приставы могут закрыть выезд из страны при наличии долгов. Соответствующую информацию они передают пограничникам. В таком случае на паспортном контроле человека не выпустят.
При каких размерах долга могут наложить запрет на выезд, рассказывается в телеграм-канале госуслуг.
Ограничение вводится при размере долга от 10 тыс. рублей 🚩
по алиментам;
за имущественный ущерб;
за вред — моральный от преступления, потери кормильца, здоровью;
любые долги, не оплаченные спустя два месяца после истечения добровольного срока уплаты.
Как проверить не были ли введены в отношении вас ограничения? Нужно:
войти на ЕПГУ под своей подтвержденной учетной записью;
открыть информер на главной странице справа — сервис «Ограничения на выезд из России».
Если долг есть, его нужно погасить. Ограничения снимут через два дня.
Хорошего отпуска и попутного ветра Вашему парусу!)
Буду рада помочь в решении ваших юридических вопросов!) Обращайтесь!
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