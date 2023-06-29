Можно ли подрядчику требовать уменьшения договорной неустойки

Большая часть споров из договоров, в частности из договоров подряда (одни из самых сложных споров с точки зрения защиты интересов подрядчика).

Здравствуйте! Меня зовут Людмила, последние годы моей судебной практики связаны с защитой интересов бизнеса и физических лиц в судах.

Часто заказчик в одностороннем порядке удерживает договорную неустойку из суммы, подлежащей оплате Подрядчику. Размер такой неустойки определяется договором и зачастую сумма превышает разумные пределы..

Можно ли этом случае заявить о несоразмерности неустойки нарушенному обязательству?

🚩Да, можно! И нужно!

Такое право следует из пункта 79 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7 которым установлено, что в случае списания по требованию кредитора неустойки со счета должника (п. 2 ст. 847 ГК РФ), а равно зачета суммы неустойки в счет суммы основного долга и (или) процентов должник вправе ставить вопрос о применении к списанной неустойке положений ст. 333 ГК РФ, например, путем предъявления самостоятельного требования о возврате излишне уплаченного (ст. 1102 ГК РФ).

🎌Делается это в судебном порядке ( при условии , если договориться иначе не получилось).

Буду рада помочь в решении ваших юридических вопросов!) Обращайтесь!