Разногласия с контрагентом? Четыре правила успешного решения строительного спора

🔨🏗 Как выиграть строительный спор? Несколько простых шагов помогут вам уверенно выйти победителем!

Здравствуйте! Меня зовут Людмила, последние годы моей судебной практики связаны с защитой интересов бизнеса и физических лиц в судах.

Большая часть споров из договоров, в частности из договоров подряда (одни из самых сложных споров с точки зрения защиты интересов подрядчика).

🏆Во-первых, документы — ваша сила.

Соберите все контракты, письма и акты. Чем больше доказательств, тем выше ваши шансы. Документируйте каждый этап работ: фотографии, видео и заметки реально укрепят вашу позицию.

🏆Во-вторых, общение — ключ к успеху.

Обсуждайте возникшие проблемы с подрядчиком сразу же. Прозрачность и открытость в диалоге зачастую решают множество вопросов. Отсутствие понимания может привести к эскалации конфликта.

🏆Профессиональная помощь

может стать решающим фактором. Юристы и эксперты в строительстве помогут оценить ситуацию с профессиональной точки зрения и предложат правильные шаги.

Наконец, будьте готовы к переговорам.

Гибкость и желание найти компромисс могут сыграть вам на руку. Иногда ценнее прийти к соглашению, чем пытаться добиться своей правоты любой ценой.

Пусть каждый спор становится для вас не преградой, а возможностью остановиться, посмотреть на ситуацию с другой стороны и выйти из неё сильнее! 💪🔑