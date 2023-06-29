Заказчик отказался от договора? Как подрядчику взыскать убытки ?

Здравствуйте! Меня зовут Людмила, последние годы моей судебной практики связаны с защитой интересов бизнеса и физических лиц в судах.
В моей практике бОльшая часть споров из договоров подряда. Иногда, заказчик, отказываясь от договора, действует не совсем добросовестно (но здесь не об этом). В материале немного о некоторых действиях (механизмах), которые помогут Подрядчику в защите своих интересов.
🎌 обязательно стоит проанализировать условия заключенного договора. Внимательно изучите раздел, касающийся прекращения его действия. Часто в контракте прописаны конкретные последствия в случае отказа одной из сторон. Если в договоре есть пункт о возмещении убытков, то это может стать основой для ваших требований.
🎌Следующий – сбор доказательств. Зафиксируйте все затраты, которые вы понесли в связи с прекращением договора. Это могут быть расходы на материалы, рабочую силу, аренду оборудования и т.д. Чем подробнее вы опишете ваши убытки, тем выше шанс на положительное решение.
🎌правовой анализ ситуации. Гражданский кодекс России предоставляет защиту прав сторон в подобных ситуациях. Статья 393 определяет, что тот, кто уклонился от исполнения обязательств, обязан возместить убытки, причиненные другой стороне. Это значит, что даже если ваш заказчик отказался от договора, у вас есть право требовать компенсацию.
После подготовки всех необходимых документов можно сделать первый шаг в урегулировании конфликта. Рекомендуется обратиться к заказчику с официальным письмом, где изложите свои требования и обоснуйте их.
Если мирный путь не дал результатов, придется прибегнуть к юридическим мерам. В этом случае следует обратиться к юристу, который поможет правильно оформить исковое заявление и подготовить необходимые доказательства.
Будьте внимательны при выборе контрагентов.
🎌Буду рада помочь в решении ваших юридических вопросов!)
как бы не сложилось, но отказ заказчика от договора – это не конец света для подрядчика. Правильно оформленные документы, знание своих прав и готовность к диалогу помогут минимизировать убытки и найти приемлемое решение.
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