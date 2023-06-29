Увольняем сотрудника правильно!

Суды могут отменить увольнение даже при наличии доказательств вины сотрудника, если работодатель допустил ошибки при оформлении процедуры увольнения.

Здравствуйте! Меня зовут Людмила, последние годы моей судебной практики связаны с защитой интересов бизнеса и физических лиц в судах.

Итак, какие основные ошибки, которые могут повлечь отмену увольнения, даже при наличии вины работника.

🛑Не ознакомили сотрудника с должностной инструкцией. Работодатель обязан доказать, что сотрудник знал свои обязанности. Если это не было сделано при приеме или обновлении инструкции, суд отменит не только увольнение, но и другие дисциплинарные взыскания.

🛑Акт о нарушении составлен без свидетелей. При фиксации нарушений трудовой дисциплины необходимо оформлять документы в присутствии минимум двух свидетелей. Формальные акты без указания конкретных нарушений и без свидетелей не будут приняты судом как доказательство.

🛑Запрос объяснений не оформлен письменно. Хотя закон не требует письменного запроса объяснений, он помогает в случае судебного разбирательства доказать соблюдение процедуры дисциплинарного взыскания.

🛑Приказ о дисциплинарном взыскании не зачитан при свидетелях. Важно не только передать приказ сотруднику, но и зафиксировать факт его вручения или зачитать его в присутствии свидетелей. Это особенно важно, если сотрудник отказывается подписать документ.

🛑Не доказаны предыдущие нарушения и выполнимость задачи. При неоднократных нарушениях необходимо фиксировать каждый случай и подтверждать, что сотрудник мог выполнить задание, но не сделал этого по собственной вине.

🛑Сотрудник относится к льготной категории. Работодателю следует убедиться, что работник не принадлежит к категории, которая защищена от увольнения, например, он не находится на больничном или в отпуске.

🛑Сослались на лишние основания увольнения. В приказе об увольнении необходимо указывать только те основания, которые подтверждаются документами. Указание нескольких оснований может стать причиной для его отмены судом.

Эти ошибки могут привести к тому, что суд признает увольнение незаконным и обяжет работодателя восстановить сотрудника на работе.