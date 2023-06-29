Подписаться Аккуратнее за рулем! Повышение штрафов за нарушение ПДД В 2025 году повысят штрафы за отдельные нарушения ПДД, а также изменят применение скидки за их быструю уплату: вместо 50 процентов будет 25, а срок льготной оплаты увеличат с 20 до 30 дней. 770 просмотров 24 открытия Комментировать Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Здравствуйте! Меня зовут Людмила, последние годы моей судебной практики связаны с защитой интересов бизнеса и физических лиц в судах. Мое внимание, как, полагаю, и многих водителей, привлекла новость о повышении штрафов за нарушение ПДД 🚀 Поправки внесут в КоАП РФ с начала следующего года. Проект изменений 12 декабря принят во втором и третьем чтениях. за неиспользование ремня безопасности — с 1 до 1,5 тыс. рублей;

проезд на красный свет — с 1 до 1,5 тыс. рублей, повторный — с 5 до 7,5 тыс. рублей;

езду в нетрезвом виде — с 30 до 45 тыс. рублей;

превышение допустимой скорости — с минимального штрафа 500 рублей и максимального 5 тыс. рублей до 750 и 7,5 тыс. рублей соответственно, в зависимости от величины превышения скоростного режима;

нарушение правил остановки или стоянки автомобилей, размещения ТС на проезжей части, встречного разъезда, езду по обочинам — с 1,5 до 2 250 рублей. Аккуратнее, господа и дамы, аккуратнее! 🏁