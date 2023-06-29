Решение об исключении общества из ЕГРЮЛ. Новая судебная практика

Решение налоговой признано недействительным, поскольку суды пришли к выводу, что отсутствуют доказательства невозможности связи с ним по адресу регистрации.

Я юрист и уже более 15 лет моей судебной практики связаны с защитой интересов бизнеса и физических лиц в судах. Основная специализация — отношения из договоров подряда и исполнение госконтрактов.

Иногда встречаются довольно интересные судебные подходы к решению споров. Об одном из них- ниже.

Действие первое ) 😉

Общество зарегистрировано в качестве юрлица в 2020 году. Учредителем общества с момента регистрации является одно лицо. Организация представила в налоговый орган заявление по форме № Р13014 для внесения изменения в ЕГРЮЛ в отношении юрадреса.

В ходе проверки их достоверности инспекция провела осмотр помещений по указанному адресу. По его результатам составили протокол осмотра, в котором было указано, что дверь офиса заперта, представители организации отсутствуют. В адрес юрлица, учредителя и руководителя организации направили уведомления о предоставлении достоверных сведений (общество и руководитель - не получили).

Однако, Учредитель уведомление получил. Направил в налоговую обращение с документами в подтверждение достоверности информации, содержащейся в ЕГРЮЛ, о месте нахождения организации.

Аншлаг

Действие второе 🙃)

Инспекция повторно провела осмотр помещений по адресу, указанному в реестре юридических лиц. Что за невезуха!? Вновь никого по заявленному адресу.

Что делает инспекция? Конечно, принимает решение о недостоверности сведений в части местонахождения юрлица и вносит эту запись в ЕГРЮЛ.

Занавес! 😵

Вторая серия.

Общество “пошло в суд” за оспариванием решение инспекции (если юридическим языком- то с требованием признать решение незаконным).

Что же сказали суды?

спойлер: признали решение незаконным)), а именно исходили из следующего



— в подтверждение факта нахождения по указанному адресу истец представил договор аренды;

— арендодатель подтвердил, факт нахождения Общества в помещении;

— истец регулярно получает почтовую корреспонденцию, в том числе от налогового органа, а также от контрагентов общества.

Вывод: результат проведения контролерами проверочных мероприятий не свидетельствует о недостоверности адреса общества. Налоговый орган не представил доказательства того, что связаться с обществом по адресу, который отражен в ЕГРЮЛ, невозможно.