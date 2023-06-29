Решение об исключении общества из ЕГРЮЛ. Новая судебная практика

Я юрист и уже более 15 лет моей судебной практики связаны с защитой интересов бизнеса и физических лиц в судах. Основная специализация — отношения из договоров подряда и исполнение госконтрактов.
Иногда встречаются довольно интересные судебные подходы к решению споров. Об одном из них- ниже.
Действие первое ) 😉
Общество зарегистрировано в качестве юрлица в 2020 году. Учредителем общества с момента регистрации является одно лицо. Организация представила в налоговый орган заявление по форме № Р13014 для внесения изменения в ЕГРЮЛ в отношении юрадреса.
В ходе проверки их достоверности инспекция провела осмотр помещений по указанному адресу. По его результатам составили протокол осмотра, в котором было указано, что дверь офиса заперта, представители организации отсутствуют. В адрес юрлица, учредителя и руководителя организации направили уведомления о предоставлении достоверных сведений (общество и руководитель - не получили).
Однако, Учредитель уведомление получил. Направил в налоговую обращение с документами в подтверждение достоверности информации, содержащейся в ЕГРЮЛ, о месте нахождения организации.
Аншлаг
Действие второе 🙃)
Инспекция повторно провела осмотр помещений по адресу, указанному в реестре юридических лиц. Что за невезуха!? Вновь никого по заявленному адресу.
Что делает инспекция? Конечно, принимает решение о недостоверности сведений в части местонахождения юрлица и вносит эту запись в ЕГРЮЛ.
Занавес! 😵
Вторая серия.
Общество “пошло в суд” за оспариванием решение инспекции (если юридическим языком- то с требованием признать решение незаконным).
спойлер: признали решение незаконным)), а именно исходили из следующего
— в подтверждение факта нахождения по указанному адресу истец представил договор аренды;
— арендодатель подтвердил, факт нахождения Общества в помещении;
— истец регулярно получает почтовую корреспонденцию, в том числе от налогового органа, а также от контрагентов общества.
Вывод: результат проведения контролерами проверочных мероприятий не свидетельствует о недостоверности адреса общества. Налоговый орган не представил доказательства того, что связаться с обществом по адресу, который отражен в ЕГРЮЛ, невозможно.
В подобных случаях обращение в суд — неминуемый, но открывающий новые горизонты шаг. 💢💢💢 Если у вас есть вопросы или вам нужна помощь в подготовке документов, не стесняйтесь обратиться к юриcту! )
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