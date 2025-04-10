Планируется расширение скидок на оплату штрафов для бизнеса

Компании смогут чаще применять 50-процентную скидку при уплате штрафов за нарушения, выявленные в ходе любых проверок или надзорных мероприятий. Соответствующий законопроект внесен в парламент.

Речь идет о штрафах по КоАП РФ, связанных с несоблюдением требований к предпринимательской деятельности. Новые правила начнут действовать через 10 дней после официальной публикации закона.

Инициатива основана на решении Конституционного Суда РФ 2024 года. Ранее суды применяли скидку только к нарушениям, обнаруженным в рамках проверок по законам о госконтроле или защите прав бизнеса. Теперь КС РФ расширил это правило на случаи, когда правонарушения выявляет прокуратура, и предложил увеличить перечень ситуаций для послабления.

Но есть и ограничения: скидка не распространяется на случаи недобросовестной конкуренции, незаконных выплат от имени компаний и другие серьезные нарушения.

Для получения льготы необходимо оплатить штраф в течение 20 дней с момента получения постановления.

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