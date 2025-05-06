ЦБ РФ предлагает ужесточить наказание для дропперов

1️⃣ Кто такие дропперы?
Первый уровень — это люди, на чьи счета жертвы сами переводят деньги, потому что мошенники их обманули (например, сказали: «Переведите на этот счёт для проверки безопасности»).
Второй уровень — те, кто забирает эти деньги со счетов «первых» дропперов, обналичивает или переводит преступникам.
2️⃣ Что хотят сделать?
Ввести уголовную ответственность для таких посредников. Сейчас их могут наказать, но не так строго, как самих мошенников.
Блокировать счета дропперов второго уровня. Банки будут получать от ЦБ списки подозрительных операций и активнее замораживать такие переводы.
Ограничить число карт на одного человека. Это нужно, чтобы мошенники не могли массово оформлять карты на подставных лиц.
За передачу банковской карты третьим лицам за вознаграждение - санкции от крупного штрафа (100-300 тыс. рублей) до двух лет ограничения свободы.
До шести лет лишения свободы с миллионным штрафом — тем, кто специально оформлял карты для преступных целей или использовал чужие платежные данные.
3️⃣ Почему это важно?
Дропперы помогают преступникам «отмывать» украденные деньги и оставаться безнаказанными. Новые меры усложнят мошенникам работу, а значит:
Уменьшится поток украденных средств.
Проще будет вернуть деньги жертвам (если переводы заблокируют на раннем этапе).
Что делать вам?
Не передавайте свои карты/реквизиты незнакомцам, даже за «вознаграждение».
Не участвуйте в сомнительных переводах — это может сделать вас соучастником преступления.
Главная цель — защитить обычных людей от финансовых афер. Если закон примут, рисковать ради «лёгких денег» станет гораздо опаснее.
Помогаю в решении юридических задач. Обращайтесь!
Удачи и берегите себя от мошенников! 🛡️💸
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