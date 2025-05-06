ЦБ РФ предлагает ужесточить наказание для дропперов

Ограничить число карт на одного человека. Это нужно, чтобы мошенники не могли массово оформлять карты на подставных лиц.

Блокировать счета дропперов второго уровня. Банки будут получать от ЦБ списки подозрительных операций и активнее замораживать такие переводы.

Ввести уголовную ответственность для таких посредников. Сейчас их могут наказать, но не так строго, как самих мошенников.

За передачу банковской карты третьим лицам за вознаграждение - санкции от крупного штрафа (100-300 тыс. рублей) до двух лет ограничения свободы.

До шести лет лишения свободы с миллионным штрафом — тем, кто специально оформлял карты для преступных целей или использовал чужие платежные данные.