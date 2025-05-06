ЦОК ОК УУ 02.05 Мобильный
Людмила Решетникова
Мошенничество

ЦБ РФ предлагает ужесточить наказание для дропперов

Центральный банк России предлагает ужесточить наказание для посредников в мошеннических схемах (их называют «дропперами»).

1️⃣ Кто такие дропперы?

  • Первый уровень — это люди, на чьи счета жертвы сами переводят деньги, потому что мошенники их обманули (например, сказали: «Переведите на этот счёт для проверки безопасности»).

  • Второй уровень — те, кто забирает эти деньги со счетов «первых» дропперов, обналичивает или переводит преступникам.

2️⃣ Что хотят сделать?

  • Ввести уголовную ответственность для таких посредников. Сейчас их могут наказать, но не так строго, как самих мошенников.

  • Блокировать счета дропперов второго уровня. Банки будут получать от ЦБ списки подозрительных операций и активнее замораживать такие переводы.

  • Ограничить число карт на одного человека. Это нужно, чтобы мошенники не могли массово оформлять карты на подставных лиц.

За передачу банковской карты третьим лицам за вознаграждение - санкции от крупного штрафа (100-300 тыс. рублей) до двух лет ограничения свободы.

До шести лет лишения свободы с миллионным штрафом — тем, кто специально оформлял карты для преступных целей или использовал чужие платежные данные.

3️⃣ Почему это важно?

Дропперы помогают преступникам «отмывать» украденные деньги и оставаться безнаказанными. Новые меры усложнят мошенникам работу, а значит:

  • Уменьшится поток украденных средств.

  • Проще будет вернуть деньги жертвам (если переводы заблокируют на раннем этапе).

Что делать вам?

  • Не передавайте свои карты/реквизиты незнакомцам, даже за «вознаграждение».

  • Не участвуйте в сомнительных переводах — это может сделать вас соучастником преступления.

Главная цель — защитить обычных людей от финансовых афер. Если закон примут, рисковать ради «лёгких денег» станет гораздо опаснее.

Помогаю в решении юридических задач. Обращайтесь!

Удачи и берегите себя от мошенников! 🛡️💸

Информации об авторе

Людмила Решетникова

Людмила Решетникова

Партнер. Юрист строительной практики в Юридический консалтинг

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