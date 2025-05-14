Новое в законодательстве о регулировании деятельности такси

Государственная Дума РФ приняла закон, устанавливающий требования к уровню локализации автомобилей, используемых в качестве легковых такси.

Закон о локализации автомобилей для такси: ключевые положения и последствия

Основные положения и последствия документа:

1. Требования для включения в реестр такси

- Два варианта соответствия:

- Баллы локализации — автомобиль должен набрать количество баллов, установленное Правительством для госзакупок (учитывает долю российских компонентов).

- Специнвестконтракты — машины, произведенные в рамках договоров, заключенных с 1 марта 2022 г. по 1 марта 2025 г..

2. Исключения для регионов

- До 1 марта 2026 г. — действуют для автомобилей, уже внесенных в региональные реестры.

- До 1 марта 2028 г. — для Калининградской области и регионов Сибирского федерального округа.

- До 1 марта 2030 г. — для субъектов Дальневосточного федерального округа (ДФО).

3. Поэтапное ужесточение

- С 1 января 2033 г. единственным критерием станут баллы локализации. Специнвестконтракты перестанут учитываться, что подтолкнет производителей к долгосрочной локализации.

4. Цели и компромиссы

- Поддержка отечественного автопрома — закон стимулирует использование российских компонентов и производство на территории РФ.

- Региональный баланс — переходные периоды для регионов (особенно ДФО и Калининграда) учитывают их экономические и логистические особенности.

- Компромисс с производителями — временное разрешение на специнвестконтракты дает гибкость, но с 2033 г. фокус сместится на локализацию.

5. Технические аспекты

- Существующий парк такси (1,046 млн машин в реестрах) продолжит работу до списания. Техническая исправность подтверждается ежегодным техосмотром.

6. Сроки вступления в силу

- Закон действует с 1 марта 2026 г. До этой даты регионы и производители должны адаптироваться к новым правилам.

7. Контроль и реализация

- Профильные комитеты ГД взяли на парламентский контроль подготовку подзаконных актов и исполнение закона.

- Подчеркивается важность тщательной проработки норм во избежание "сырых" решений.

Комментарии чиновников:

- Вячеслав Володин (председатель ГД) отметил, что закон создает "вертикаль локализации", объединяя интересы регионов и производителей.

- Евгений Москвичев (глава комитета по транспорту) акцентировал, что документ сохранит рабочий парк такси, но задаст стандарты для новых автомобилей.

Итог: Закон направлен на сокращение зависимости от импорта в сфере такси, поощрение российских производителей и создание гибких условий для регионов. Однако его успех будет зависеть от четкости подзаконных актов и способности автопрома достичь требуемых уровней локализации.