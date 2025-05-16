С 2025 года введены штрафы за курение в квартире

Меня, как рядового гражданина (прим. некурящего гражданина) порадовала новость / законодательная инициатива, направленная на обеспечение моего (собирательно) права чистый воздух, как это ни странно в своей квартире!))

Поясню, некоторое время моим соседом по лестничной площадке являлся сильно… очень сильно 😡😡😡 курящий человек, дым сигарет которого крайне мешал мне жить, поскольку вентиляция, как известно, в многоквартирных домах общая.

Недавно прочла новость и прям обрадовалась. Поскольку, конкретно в моем случае, договориться с соседом ну никак не удавалось… Есть , знаете ли персонажи..

Не могу сказать, что это изменение существенно поменяет картину мира, но во всяком случае заставит некоторых задуматься или во всяком случае прислушаться к вполне понятным просьбам соседей..)

Сразу оговорюсь, отмахиваясь от летящих в меня гнилых помидоров, что я не против того , что вы курите.. и то что курите в своей квартире - тоже… но курите так, чтобы окружающие не были вынуждены делать это одновременно с вами.. )

Итак..