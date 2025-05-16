С 2025 года введены штрафы за курение в квартире

Меня, как рядового гражданина (прим. некурящего гражданина) порадовала новость / законодательная инициатива, направленная на обеспечение моего (собирательно) права чистый воздух, как это ни странно в своей квартире!))
Поясню, некоторое время моим соседом по лестничной площадке являлся сильно… очень сильно 😡😡😡 курящий человек, дым сигарет которого крайне мешал мне жить, поскольку вентиляция, как известно, в многоквартирных домах общая.
Недавно прочла новость и прям обрадовалась. Поскольку, конкретно в моем случае, договориться с соседом ну никак не удавалось… Есть , знаете ли персонажи..
Не могу сказать, что это изменение существенно поменяет картину мира, но во всяком случае заставит некоторых задуматься или во всяком случае прислушаться к вполне понятным просьбам соседей..)
Сразу оговорюсь, отмахиваясь от летящих в меня гнилых помидоров, что я не против того , что вы курите.. и то что курите в своей квартире - тоже… но курите так, чтобы окружающие не были вынуждены делать это одновременно с вами.. )
Итак..
1.Условия привлечения к ответственности
Штраф возможен только при наличии жалобы от соседей и подтверждении факта нарушения.
Как доказывается нарушение?
Фиксация (фото, видео, показания свидетелей).
Замеры воздуха (проводит Роспотребнадзор или управляющая компания).
Экспертиза (если дым нанес ущерб здоровью или имуществу).
2. Как избежать штрафа?
Курить на балконе, но так, чтобы дым не попадал в чужие окна.
Установить вентиляцию/очиститель воздуха – это снизит риски жалоб.
Договориться с соседями – если конфликт уже есть, попробуйте решить его мирно.
Перейти на альтернативы (вейпы, системы нагревания табака) – они меньше дымят, но закон может регулировать и их.
3. Что делать, если выписали штраф?
Проверить законность – были ли замеры воздуха, опрос свидетелей?
Обжаловать через суд, если нарушение не доказано.
Обратиться к юристу – если соседи требуют компенсацию за ущерб.
4. Вывод
Новые правила не запрещают курить в квартире, но штрафуют за нарушение прав соседей. Чтобы избежать проблем: Следите, чтобы дым не шел в общие зоны.
Начать дискуссию