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Людмила Решетникова
Право

С 2025 года введены штрафы за курение в квартире

С 2025 года в России вводятся штрафы до 1500 рублей за курение в квартирах, если дым проникает в подъезд или к соседям. Это нарушение санитарных норм, так как табачный дым вредит здоровью (особенно детям и пожилым), портит имущество и нарушает права соседей на комфортную среду.

Меня, как рядового гражданина (прим. некурящего гражданина) порадовала новость / законодательная инициатива, направленная на обеспечение моего (собирательно) права чистый воздух, как это ни странно в своей квартире!))

Поясню, некоторое время моим соседом по лестничной площадке являлся сильно… очень сильно 😡😡😡 курящий человек, дым сигарет которого крайне мешал мне жить, поскольку вентиляция, как известно, в многоквартирных домах общая.

Недавно прочла новость и прям обрадовалась. Поскольку, конкретно в моем случае, договориться с соседом ну никак не удавалось… Есть , знаете ли персонажи..

Не могу сказать, что это изменение существенно поменяет картину мира, но во всяком случае заставит некоторых задуматься или во всяком случае прислушаться к вполне понятным просьбам соседей..)

Сразу оговорюсь, отмахиваясь от летящих в меня гнилых помидоров, что я не против того , что вы курите.. и то что курите в своей квартире - тоже… но курите так, чтобы окружающие не были вынуждены делать это одновременно с вами.. )

Итак..

1.Условия привлечения к ответственности

Штраф возможен только при наличии жалобы от соседей и подтверждении факта нарушения.

Как доказывается нарушение?

  • Фиксация (фото, видео, показания свидетелей).

  • Замеры воздуха (проводит Роспотребнадзор или управляющая компания).

  • Экспертиза (если дым нанес ущерб здоровью или имуществу).

2. Как избежать штрафа?

  • Курить на балконе, но так, чтобы дым не попадал в чужие окна.

  • Установить вентиляцию/очиститель воздуха – это снизит риски жалоб.

  • Договориться с соседями – если конфликт уже есть, попробуйте решить его мирно.

  • Перейти на альтернативы (вейпы, системы нагревания табака) – они меньше дымят, но закон может регулировать и их.

3. Что делать, если выписали штраф?

  • Проверить законность – были ли замеры воздуха, опрос свидетелей?

  • Обжаловать через суд, если нарушение не доказано.

  • Обратиться к юристу – если соседи требуют компенсацию за ущерб.

4. Вывод

Новые правила не запрещают курить в квартире, но штрафуют за нарушение прав соседей. Чтобы избежать проблем: Следите, чтобы дым не шел в общие зоны.

Информации об авторе

Людмила Решетникова

Людмила Решетникова

Партнер. Юрист строительной практики в Юридический консалтинг

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