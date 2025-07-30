За использование ВПН вводят штрафы

💥 VPN не запрещены в России , однако, есть ограничения
Само по себе использование VPN (виртуальной частной сети) в России не запрещено. Однако с 2023 года власти ужесточили контроль над этими сервисами:
Запрещена реклама VPN (Приказ Роскомнадзора от 08.11.2023 № 168).
Блокируются сайты, которые рассказывают, как обойти блокировки, или предлагают скачать VPN (Постановление Правительства РФ от 14.11.2023 № 1905).
VPN-сервисы обязаны блокировать запрещенные в России сайты (Закон № 276-ФЗ от 29.07.2017). Если сервис не подключается к системе Роскомнадзора, его могут заблокировать.
💥Новый закон с 1 сентября 2025 года
Госдума приняла законопроект (№ 755710-8), который вводит штрафы за:
Рекламу VPN – штрафы для граждан (50–80 тыс. руб.), должностных лиц (80–150 тыс. руб.) и юрлиц (200–500 тыс. руб.).
Умышленный поиск экстремистских материалов (из реестра Минюста) через VPN – штраф 3–5 тыс. руб.
Использование VPN для преступлений (мошенничество, наркоторговля и т. д.) – уголовная ответственность (до 5 лет лишения свободы).
При этом Обычное использование VPN (для работы, банкинга, безопасности) не наказуемо. Также, штраф не грозит за посещение заблокированных соцсетей (Instagram1, Facebook1), если вы не ищете экстремистский контент, равно как и случайный переход на запрещенный сайт не считается нарушением.
💥 Основания привлечения к ответственности (из закона)
вы рекламируете VPN (например, дали ссылку в соцсетях).
сознательно ищете экстремистские материалы (например, скачиваете PDF из списка Минюста).
используете VPN для преступлений (мошенничество, терроризм и т. д.).
💥Как избежать проблем?
Не рекламируйте VPN.
Отключайте VPN при входе в госуслуги или банки.
Проверяйте, не входит ли сайт в реестр запрещенных (Роскомнадзор) или экстремистских (Минюст).
Не участвуйте в обсуждениях на запрещенных ресурсах.
Подробнее о новостях законодательства и возможностях защиты своих прав и прав своих близких в моем ТГ канале: https://t.me/lawyer_family_7
- Деятельность компании Meta Platforms Inc. (Facebook и Instagram) на территории РФ запрещена
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