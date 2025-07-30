За использование ВПН вводят штрафы

Госдума приняла законопроект (№ 755710-8), который вводит штрафы за:

Использование VPN для преступлений (мошенничество, наркоторговля и т. д.) – уголовная ответственность (до 5 лет лишения свободы).

При этом Обычное использование VPN (для работы, банкинга, безопасности) не наказуемо. Также, штраф не грозит за посещение заблокированных соцсетей (Instagram1, Facebook1), если вы не ищете экстремистский контент, равно как и случайный переход на запрещенный сайт не считается нарушением.