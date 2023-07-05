Выездная налоговая проверка: 4 главное ошибки налогоплательщиков

Надо признать, в нынешних реалиях налоговый спор – война. На кону, существование бизнеса, здоровье, благополучие семей, порою и свобода. Пост о стратегии и инструментах защиты от ИФНС.

Это материал подготовлен без введения.

Надо признать, в нынешних реалиях налоговый спор — война. На кону, существование бизнеса, здоровье, благополучие семей, порою и свобода. Подготовили бесплатное практическое пособие — современные инструменты защиты при проверках ИФНС: это практический гайд где мы прописываем инструменты, которые помогли отменить доначисления нашим клиентам на десятки миллионов руб.

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Ошибка № 1. Использование только традиционных доказательств

ФНС использует порядка 30 информационных ресурсов для проверки налогоплательщиков и их отбора на выездную налоговую проверку, вычисление потенциальных выгодоприобретателей и участников схем.

Мы полагаем, что ссылки на НК, письма ФНС, Минфина, предоставление выписок, первичных документов итд недостаточны и нам необходимо развивать арсенал доказательств защиты.

Например, мы считаем финансовый анализ достаточно действенным инструментом в обосновании реальности хозяйственной деятельности предприятия, которого обвиняют в участии схем и признают такую компанию однодневкой. Такие показатели финансового анализа: рентабельность, коэффициент автономии организации, чистые активы и т.д. Могут квалифицировать реальную деятельность организации и исключать ее фиктивность в рамках проведения выездной налоговой проверки.

Наш анализ выездных налоговых проверок и дел, в которых мы участвовали, показывают, что проверяющие, квалифицируя организацию как «техническую компанию», анализируют только лишь показатели «доходов»/расходов» расчетных счетов. При этом инспектора не анализируют количественные финансовые показатели, размер чистых активов, рост прибыли, положительное изменение собственного капитала, запасы и др., наличие которых наоборот может свидетельствовать, что компания «живая».

В целом, налоговым консультантам необходимо развивать арсенал современных доказательств в рамках защиты предприятий и их собственников в рамках выездных налоговых проверок.

Ошибка № 2. Нет маневра, нет успеха

В налоговых проверках мы часто встречаем, когда предприятия уже на стадии подачи возражения на акт выкладывают абсолютно все свои аргументы, но на наш взгляд — это не всегда целесообразно.

Ведь имея на руках все ваши доказательства, проверяющие рамках проведения выездной налоговой проверки могут дополнить свою позицию и исправить свои пробелы и ошибки посредством допмероприятий.

Налоговый спор похож на боксерский поединок, в котором нельзя выкладываться в первых раундах из 12, ведь победит тот, кто выложит свои «козыри» позже всех.

Налоговый спор — это противостояние налогового органа и налогоплательщика.

Стратегия защиты в выездных налоговых проверках — это модель поведения команды налогоплательщика, сбор и анализ доказательств и самое главное их представление в самый нужный момент. Важно понимать, что у налогоплательщика нет необходимости регламентированных пошаговых действий, как делает это ИФНС по формуле (акт, дополнительный акт, решение и т.д.).

Ошибка №3. Неконтролируемые допросы

Все документы, представленные в ИФНС по месту регистрации, а также допросы в качестве свидетеля, подгружаются инспектором ФНС в программу АИС Налог-3 и их видят все сотрудники ФНС с соответствующим допуском в любой инспекции.

Протокол допроса может стать доказательством в дальнейшем и в деле о банкротстве при решении вопроса о субсидиарной ответственности.

На наш взгляд самая распространенная ошибка при выездной налоговой проверки, которую можно избежать —это отсутствие подготовки рядовых работников компании к допросам. Именно от простых работников склада, водителей налоговые органы получают самую подробную информацию о фактическом устройстве бизнеса: кто по факту главный и всеми руководит, где выдается зарплата, чьими силами делается работа и пр.

Мы проанализировали более 100 судебных решений по налоговым спорам и пришли к выводу, что суды уделяют большую роль анализу протоколов допроса в судебном разбирательстве и такие понятные всем доказательства составляют основу абсолютно всех решений в рамках выездной налоговой проверки.

В части допросов необходимо занимать активную позицию: заявлять ходатайство о допросе свидетеля, способного подтвердить налоговозначимые обстоятельства (обоснованность налоговой выгоды), опрос свидетеля адвокатом, предложение устранить противоречия показаний свидетелей на допмероприятиях и т.д.

Ошибка №4. Неопровержение доказательств ИФНС

Пассивная процессуальная и доказательственная позицияво время проверки — закладывает негативный фундамент для общей прозащитной стратегии.

Мы полагаем, что необходимо активно парировать доказательства инспекции в рамках проведения выездной налоговой проверки. Например, казалось бы, элементарное заполнение графы «замечания» в протоколах (допроса свидетеля, назначения экспертизы, осмотра, выемки) закладывает перспективы оспаривать их в судебном процессе, ознакомление с материалами проверки (фотокопии, замечания в протокол), инициирование устранение противоречий (допрос новых свидетелей, назначение дополнительной экспертизы, осмотра, запрос и представление новых документов) и тд.

Ошибка №4. Чек листы — нет, легендирование — да

Это ошибка нулевая, из-за которой как раз налогоплательщик попадает под выездную налоговую проверку.

Наверное, вы уже читали такие статьи: «20 признаков дробления» или «чек лист по самостоятельной проверке дробления» и др.

Как ни странно, большинство налогоплательщиков знают все эти признаки дробления, чек — листы, но все равно становятся участниками «комиссии» и проверок.

Теорию знать конечно хорошо, но вот выстраивать свою корпоративную, налоговую структуру компаний — процесс которому такие чек-листы не помогут.

Опытные налоговые консультанты-практики знают, что процесс легендирования бизнес структуры начинается еще до налоговой проверки, поскольку не все претензии, связанные с искусственным дроблением, доходят до суда и в целом до налоговой проверки.

При этом ни в коем случае нельзя говорить о номиналах, родственных директорах, отсутствие деловых целей, ресурсов итд.

Наоборот, легендирование — это деловая цель, ресурсы, реальность субъектного состава, выстраивание таких инструментов, которые соответствуют современным реалиям, в том числе в сфере маркетинга и продаж.

Как раз это все может и объяснить взаимозависимость и необходимость диверсификации бизнеса.

Налоговый адвокат, Бугрушев Александр.