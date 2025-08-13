Чек-лист для владельцев «дубайских активов»

1.Если у Вас есть личный банковский счет в ОАЭ

📌 Убедитесь, что по счету не совершались незаконные валютные операции:



🔹на такой счет не зачислялись дивиденды со счета в РФ в иностранной валюте

🔹с такого счета не выдавались займы в иностранной валюте пользу нерезидентов

🔹с такого счета не оплачивался уставный капитал на сумму более 15 млн руб

🔹с такого счета не покупалась эмиратская недвижимость у недружественного лица, напр, у гражданина ЕС (граждане ОАЭ и компании из ОАЭ - дружественные лица)



🔹по такому счету нет расчетов с россиянам через зарубежные счета, не являющимися для Вас близкими родственниками, в иностранной валюте



⚠️ т.к. ОАЭ включены в перечень стран с автообменом с РФ, то зачисления средств от нерезидентов (иностранных компаний или физ лиц) на такие счета возможны по любым основаниям без ограничений - в данная категория операций по счету - безопасна

📌 Убедитесь, что с доходных поступлений уплачены налоги в РФ

🔹актуально, если Вы являлись налоговым резидентом РФ в году получения таких доходов

🔹актуально, если на счет зачислялись средства от продажи или сдачи в аренду недвижимости, дивиденды, доходы по операциям с ценными бумагами, купоны, доходы в виде заработной платы, иные доходные поступления



🔹есть ли риск принудительного включения доходов от сдачи в аренду местных объектов недвижимости в базу по УСН российского ИП

📌Если о счете НЕ заявлялось в налоговый орган, то с учетом описанного выше, в налоговый орган необходимо представить:



🔹 Уведомление об открытии такого счета

🔹ОДДС за 2024, 2023 периоды