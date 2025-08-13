Чек-лист для владельцев «дубайских активов»

В продолжение новостей о том, что ФНС РФ стала получать больше информации о счетах и компаниях россиян в ОАЭ
1.Если у Вас есть личный банковский счет в ОАЭ
📌 Убедитесь, что по счету не совершались незаконные валютные операции:
🔹на такой счет не зачислялись дивиденды со счета в РФ в иностранной валюте
🔹с такого счета не выдавались займы в иностранной валюте пользу нерезидентов
🔹с такого счета не оплачивался уставный капитал на сумму более 15 млн руб
🔹с такого счета не покупалась эмиратская недвижимость у недружественного лица, напр, у гражданина ЕС (граждане ОАЭ и компании из ОАЭ - дружественные лица)
🔹по такому счету нет расчетов с россиянам через зарубежные счета, не являющимися для Вас близкими родственниками, в иностранной валюте
⚠️ т.к. ОАЭ включены в перечень стран с автообменом с РФ, то зачисления средств от нерезидентов (иностранных компаний или физ лиц) на такие счета возможны по любым основаниям без ограничений - в данная категория операций по счету - безопасна
📌 Убедитесь, что с доходных поступлений уплачены налоги в РФ
🔹актуально, если Вы являлись налоговым резидентом РФ в году получения таких доходов
🔹актуально, если на счет зачислялись средства от продажи или сдачи в аренду недвижимости, дивиденды, доходы по операциям с ценными бумагами, купоны, доходы в виде заработной платы, иные доходные поступления
🔹есть ли риск принудительного включения доходов от сдачи в аренду местных объектов недвижимости в базу по УСН российского ИП
📌Если о счете НЕ заявлялось в налоговый орган, то с учетом описанного выше, в налоговый орган необходимо представить:
🔹 Уведомление об открытии такого счета
🔹ОДДС за 2024, 2023 периоды
2.Если у Вас есть недвижимость в ОАЭ
О факте владения зарубежной недвижимостью НЕ требуется представлять какое-либо уведомление в РФ, но в зоне риска случаи:
🔹покупка/продажа/сдача в аренду недвижимости у иностранной компании или физ лица за наличный расчет (см ниже)
🔹сдача в аренду недвижимости без уплаты налога в РФ (НДФЛ или УСН), см выше
🔹получение оплаты за продажу или аренду недвижимости от россиянина в иностранной валюте
3.Совершались ли Вами расчеты с местными компаниями или физ лицами в наличной форме
Формально наличные расчеты с нерезидентами - запрещены (включая мелкие покупки за наличные), но в зоне риска, в первую очередь:
🔹расчеты наличными за недвижимость и транспортные средства
🔹предоставление займов партнерами наличными
🔹покупка дорогостоящих предметов за наличные с последующим провозом через границу
🔹получение дивидендов или зп от компании наличными из кассы
🔹внесение средств в компанию (займ, увеличение УК) наличными
4.Если у Вас есть КИК, зарегистрированная в ОАЭ
📌 Если Вы налоговый резидент РФ по итогам 2024, 2023, 2022 годов и владеете долей более 25% (в некоторых случаях более 10%):
🔹рекомендуется оценить размер прибыли КИК, полученной в 2023, 2022, 2021 фин периодах на предмет превышения 10 млн руб (по среднему курсу за фин период)
*Если прибыль превышает 10 млн руб, то риски необходимо оценить отдельно
🔹представить в налоговый орган Уведомления о КИК за 2024, 2023 и 2022 периоды (с приложением фин отчетностей за 2023, 2022 и 2021 фин периоды)
⚠️ Штрафы за несвоевременное непредставление Уведомлений о КИК:
2024 год = 500 тыс руб
2023 год = 500 тыс руб
2022 год = 500 тыс руб
⚠️ Штрафы за несвоевременное непредставление фин отчетностей к Уведомлениям о КИК:
2023 фин период = 500 тыс руб
2022 фин период = 500 тыс руб
2021фин период = не применяется
⚠️ По ходатайству совокупный размер штрафов может быть снижен не менее, чем в 2 раза
5.Если у Вас есть Emirates ID
До сих пор нет официальной позиции, а также единого мнения о том, нужно ли уведомлять о наличии Emirates ID ОВМ МВД РФ
🔹с одной стороны, Emirates ID выдается на конкретный срок и не предоставляет права постоянного проживания на территории ОАЭ
🔹с другой стороны, правоохранительные органы могут по-разному толковать понятие "постоянного проживания", за нарушение установлена уголовная ответственность, разбирательства, завершившиеся оправдательным приговором длились от 1 года
⚠️ На практике ни к одному из представивших уведомление о втором гражданстве или ВНЖ не было каких-либо дополнительных вопросов
Вы можете написать нам:
