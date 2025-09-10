Владельцам счетов в недружественных странах

📌 Зачет зарубежного налога на практике возможен в размере не более размера, предусмотренного СОИДН

Это действительно так, ранее мы писали о таких кейсах.

Суть в том, что если для конкретного вида дохода положениями СОИДН предусмотрены пониженные ставки или особые условия обложения доходов, а это:

🔹дивиденды - 10%

🔹проценты (включая купоны по облигациям) - 5% или 10%

🔹роялти - 5% или 10%

🔹доход в виде з/п от дистанционной работы в другом государстве - облагается налогом чаще всего в стране налогового резидентства получателя дохода

🔹доход от операций с ЦБ - облагается налогом чаще всего в стране налогового резидентства получателя дохода.

Для получения таких специальных условий получателю дохода необходимо представить в страну-источник выплаты сертификат налогового резидента РФ.

⚠️ Если этого не сделать, то у источника выплаты дохода удержат повышенную ставку налога как для нерезидента, а налоговый орган в РФ с большей долей вероятности разрешит зачесть только пониженную ставку - это текущая тенденция.

✅ Рекомендации - при получении доходов, в отношении которых предусмотрены пониженные ставки или спец условия обложения - получать и предоставлять источнику выплаты сертификат налогового резидента РФ, декларировать в РФ полученный доход и доплачивать до соответствующей ставки НДФЛ в РФ.

⚠️ Пониженные ставки и спец условия невозможно применять со странами, с которыми отсутствует СОИДН с РФ, а также со странами, которые встречно приостановили действие СОИДН с РФ.