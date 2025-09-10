Владельцам счетов в недружественных странах

📌 Зачет зарубежного налога на практике возможен в размере не более размера, предусмотренного СОИДН
Это действительно так, ранее мы писали о таких кейсах.
Суть в том, что если для конкретного вида дохода положениями СОИДН предусмотрены пониженные ставки или особые условия обложения доходов, а это:
🔹дивиденды - 10%
🔹проценты (включая купоны по облигациям) - 5% или 10%
🔹роялти - 5% или 10%
🔹доход в виде з/п от дистанционной работы в другом государстве - облагается налогом чаще всего в стране налогового резидентства получателя дохода
🔹доход от операций с ЦБ - облагается налогом чаще всего в стране налогового резидентства получателя дохода.
Для получения таких специальных условий получателю дохода необходимо представить в страну-источник выплаты сертификат налогового резидента РФ.
⚠️ Если этого не сделать, то у источника выплаты дохода удержат повышенную ставку налога как для нерезидента, а налоговый орган в РФ с большей долей вероятности разрешит зачесть только пониженную ставку - это текущая тенденция.
✅ Рекомендации - при получении доходов, в отношении которых предусмотрены пониженные ставки или спец условия обложения - получать и предоставлять источнику выплаты сертификат налогового резидента РФ, декларировать в РФ полученный доход и доплачивать до соответствующей ставки НДФЛ в РФ.
⚠️ Пониженные ставки и спец условия невозможно применять со странами, с которыми отсутствует СОИДН с РФ, а также со странами, которые встречно приостановили действие СОИДН с РФ.
📌 Портфели ЦБ в Швейцарии
🔹 С налоговой точки зрения - само по себе декларирование доходов от операций с ЦБ в прошлом не может подтверждать факт получения аналогичных доходов в настоящее время, тк банки заморозили портфели многим клиентам из РФ и прекратили зачисление каких-либо доходов
Риск доначисления налога расчетным путем, на наш взгляд, незначительный, тк применительно к операциям с ЦБ не существует "аналогичных налогоплательщиков", на которые должен сослаться налоговый орган
✅ Рекомендации - представить в налоговый орган справку из банка о приостановке проведения операций по счету, применять п 6 ст 108 НК РФ.
🔹С валютной точки зрения - формально в связи с исключением Швейцарии в декабре 2022 года из перечня стран с автообменом на банковские счета в Швейцарии нельзя зачислять средства от операций с ЦБ, возможно зачисление только процентов на остаток
✅ Рекомендации - однако, несмотря на общее правило, в соответствии с Официальным разъяснением Банка России от 29.06.2023 N 4-ОР, а также Письмом ФНС России от 20.05.2025 N Д-4-17/17@ в настоящее время зачисление денежных средств от нерезидентов возможно по любым основаниям вне зависимости от страны нахождения банка", то есть в Швейцарию, а также в страны ЕС с 31.12.2024 года
Указанное разъяснение распространяется на зачисления с 29.06.2023 года, в отношении более ранних зачислений на сегодняшний день истек срок давности привлечения к ответственности
📌 Внимание налоговиков к расходным операциям по зарубежному счету
Данный риск сохранялся с момента принятие Указов, основные контрсанкционные ограничения:
🔹запрет на предоставление займов в иностранной валюте в пользу нерезидентов
🔹запрет на покупку/продажу недвижимости и ценных бумаг с неуведомленного зарубежного счета
🔹запрет на увеличение УК или оплату доли в иностранных компаниях на сумму более 15 млн руб
🔹запрет на возврат займа и процентов недружественному нерезиденту
🔹запрет на перевод дивидендов в иностранной валюте с российского на зарубежные счета
⚠️ Срок давности - 2 года с момента транзакции
✅ Рекомендации - проанализировать расходные операции по зарубежному счету, совершенные с 09.09.2023 года
Вы можете написать нам:
Начать дискуссию