Как платить меньше штрафов за валютные нарушения

📌Напоминаем, что все штрафы, связанные с валютными нарушениями, предусмотренные ст 15.25 КоАП РФ можно оплачивать с 50% «скидкой»:



🔹неуведомление в срок о счете, штраф – 1.500 руб – 750 руб



⚠️ при этом, если Вы не уведомили о, например, 10 счетах, то штраф должен назначаться как за неуведомление об 1 счете



🔹неподача в срок (ошибки в документе, неуказание счета (-ов) ежегодного отчета о движении денежных средств (ОДДС) по счету, штраф – 2.500 руб – 1.250 руб



🔹неподача в срок (ошибки в документе, неуказание счета (-ов) ежегодного отчета о движении электронных средств платежа по электронным кошелькам, штраф – 20-40% – 10-20% от зачисленных ЭСП на счет



🔹повторное непредставление банковских выписок, штраф – 20.000 руб – 10.000 руб



🔹расчеты в валюте между россиянами, штраф – 20-40% – 10-20% от суммы операции для каждого россиянина



🔹несоблюдение требования о репатриации средств по договору займа с нерезидентом – 5-30% – 2,5%-15% от суммы операции для каждого россиянина



🔹получение оплаты по непоставленному на учет договору аренды (или прочему ВЭД контракту), штраф – 20-40% – 10-20% от суммы операции



⚠️ А также любые иные составы, предусмотренные другими частями ст 15.25 КоАП РФ



⚠️ Штраф необходимо уплатить в течение 20 дней с даты вынесения (НЕ ПОЛУЧЕНИЯ) постановления – при пропуске срока в связи с невозможностью получить копию постановления по любым причинам рекомендуем восстанавливать указанный срок (у нас имеется положительная практика по подобным кейсам)



⚠️ Оплата штрафа не лишает права на дальнейшее его обжалование в УФНС (рекомендуем до суда) или в суде



В том числе на предмет изначального назначения по низшему размеру штрафа при отсутствии доказанных отягчающих обстоятельств

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🔹уведомления о КИК

🔹ОДДС

🔹декларации 3-НДФЛ

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@nazarov_tax

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