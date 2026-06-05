Сайт не работает без javascript. Включите поддержку javascript в настройках браузера!
ОК БСН
🔴 Бесплатный вебинар → Работа бухгалтера с Wildberries 🟪
Илья Назаров
Штрафы за валютные нарушения

Как платить меньше штрафов за валютные нарушения

📌Напоминаем, что все штрафы, связанные с валютными нарушениями, предусмотренные ст 15.25 КоАП РФ можно оплачивать с 50% «скидкой».

📌Напоминаем, что все штрафы, связанные с валютными нарушениями, предусмотренные ст 15.25 КоАП РФ можно оплачивать с 50% «скидкой»:

🔹неуведомление в срок о счете, штраф – 1.500 руб750 руб

⚠️ при этом, если Вы не уведомили о, например, 10 счетах, то штраф должен назначаться как за неуведомление об 1 счете

🔹неподача в срок (ошибки в документе, неуказание счета (-ов) ежегодного отчета о движении денежных средств (ОДДС) по счету, штраф – 2.500 руб1.250 руб

🔹неподача в срок (ошибки в документе, неуказание счета (-ов) ежегодного отчета о движении электронных средств платежа по электронным кошелькам, штраф – 20-40%10-20% от зачисленных ЭСП на счет

🔹повторное непредставление банковских выписок, штраф – 20.000 руб10.000 руб

🔹расчеты в валюте между россиянами, штраф – 20-40%10-20% от суммы операции для каждого россиянина

🔹несоблюдение требования о репатриации средств по договору займа с нерезидентом – 5-30%2,5%-15% от суммы операции для каждого россиянина

🔹получение оплаты по непоставленному на учет договору аренды (или прочему ВЭД контракту), штраф – 20-40%10-20% от суммы операции

⚠️ А также любые иные составы, предусмотренные другими частями ст 15.25 КоАП РФ

⚠️ Штраф необходимо уплатить в течение 20 дней с даты вынесения (НЕ ПОЛУЧЕНИЯ) постановления – при пропуске срока в связи с невозможностью получить копию постановления по любым причинам рекомендуем восстанавливать указанный срок (у нас имеется положительная практика по подобным кейсам)

⚠️ Оплата штрафа не лишает права на дальнейшее его обжалование в УФНС (рекомендуем до суда) или в суде

В том числе на предмет изначального назначения по низшему размеру штрафа при отсутствии доказанных отягчающих обстоятельств

– – – – – – – – – – – – – – – – – – –

🔹уведомления о КИК
🔹ОДДС
🔹декларации 3-НДФЛ

– – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Вы можете написать нам:

info@gidprava.ru

@nazarov_tax

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Информации об авторе

Илья Назаров

Илья Назаров

Юрист в ООО

13 подписчиков62 поста

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Автоматизация учета

В Альфа-Лизинге искусственный интеллект проверяет «первичку» за бухгалтеров. За 2 минуты делает то, на что человек тратит 20

Бухгалтер загружает скан документа в чат с нейросетью, пишет, например, «Обработай УПД» — и получает отчет, который можно тут же загрузить в «1С». В деталях разбираем, как новые технологии упрощают жизнь бухгалтерам Альфа-Лизинга. 

В Альфа-Лизинге искусственный интеллект проверяет «первичку» за бухгалтеров. За 2 минуты делает то, на что человек тратит 20
674

Начать дискуссию

ГлавнаяПодписка