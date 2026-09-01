С 1 сентября налоговый штраф нельзя будет снизить больше, чем в 10 раз

Меняются правила снижения налоговых штрафов при наличии смягчающих обстоятельств.
Федеральным законом от 28.11.2025 №425-ФЗ внесены изменения в п. 3 ст. 114 НК РФ.
📌 Как сейчас
При наличии хотя бы одного смягчающего обстоятельства штраф должен быть уменьшен не менее, чем в 2 раза.
При этом верхнего предела снижения НК РФ НЕ устанавливает — с учетом конкретных обстоятельств налоговый орган или суд может снизить штраф и значительно больше.
В нашей практике максимальное снижение размера штрафа достигало 64 раз
📌 Что меняется с 1 сентября
Штраф можно будет уменьшить:
🔹всегда не менее, чем в 2 раза;
🔹 но НЕ более, чем в 10 раз от размера, установленного НК РФ.
Например, штраф за непредставление уведомления о КИК и фин отчетности за 1 отчетный период составляет 1 млн руб (500 тыс руб +500 тыс руб) по каждой компании.
С 1 сентября даже при наличии нескольких смягчающих обстоятельств по механизму п. 3 ст. 114 НК РФ снизить такой штраф более чем до 100 тыс руб будет нельзя.
📌 Что это может значить для Вас
Изменение важно, в частности, при штрафах:
🔹 за непредставление 3-НДФЛ и неуплату налога (или занижение базы) - суммарно до 50% от суммы неуплаченного в срок налога;
🔹 за непредставление уведомления о КИК - 500 тыс руб;
🔹 за непредставление финансовой отчетности к уведомлению о КИК - 500 тыс руб;
🔹 за непредставление финансовой отчетности по повторному запросу налогового органа - 1 млн руб;
🔹 за непредставление уведомления об участии в иностранной организации - 50 тыс руб;
🔹 по любым другим налоговым правонарушениям, ответственность за которые установлена НК РФ.
⚠️ При этом новое ограничение НЕ распространяется на "валютные" штрафы по ст. 15.25 КоАП РФ — например, за нарушения, связанные с уведомлениями о зарубежных счетах или непредставлением в срок ежегодных ОДДС.
Напоминаем, что такие штрафы можно оплачивать в половине размера в течение 20 дней с даты вынесения соответствующего постановления
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