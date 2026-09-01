С 1 сентября налоговый штраф нельзя будет снизить больше, чем в 10 раз

📌 Как сейчас

При наличии хотя бы одного смягчающего обстоятельства штраф должен быть уменьшен не менее, чем в 2 раза.

При этом верхнего предела снижения НК РФ НЕ устанавливает — с учетом конкретных обстоятельств налоговый орган или суд может снизить штраф и значительно больше.

В нашей практике максимальное снижение размера штрафа достигало 64 раз