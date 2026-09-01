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Илья Назаров
Налоговые штрафы
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С 1 сентября налоговый штраф нельзя будет снизить больше, чем в 10 раз

Меняются правила снижения налоговых штрафов при наличии смягчающих обстоятельств. Федеральным законом от 28.11.2025 №425-ФЗ внесены изменения в п. 3 ст. 114 НК РФ. 📌 Как сейчас При наличии хотя бы одного смягчающего обстоятельства штраф должен быть уменьшен не менее, чем в 2 раза.

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Меняются правила снижения налоговых штрафов при наличии смягчающих обстоятельств.

Федеральным законом от 28.11.2025 №425-ФЗ внесены изменения в п. 3 ст. 114 НК РФ.

📌 Как сейчас

При наличии хотя бы одного смягчающего обстоятельства штраф должен быть уменьшен не менее, чем в 2 раза.

При этом верхнего предела снижения НК РФ НЕ устанавливает — с учетом конкретных обстоятельств налоговый орган или суд может снизить штраф и значительно больше.

В нашей практике максимальное снижение размера штрафа достигало 64 раз

📌 Что меняется с 1 сентября

Штраф можно будет уменьшить:

🔹всегда не менее, чем в 2 раза;

🔹 но НЕ более, чем в 10 раз от размера, установленного НК РФ.

Например, штраф за непредставление уведомления о КИК и фин отчетности за 1 отчетный период составляет 1 млн руб (500 тыс руб +500 тыс руб) по каждой компании.

С 1 сентября даже при наличии нескольких смягчающих обстоятельств по механизму п. 3 ст. 114 НК РФ снизить такой штраф более чем до 100 тыс руб будет нельзя.

📌 Что это может значить для Вас

Изменение важно, в частности, при штрафах:

🔹 за непредставление 3-НДФЛ и неуплату налога (или занижение базы) - суммарно до 50% от суммы неуплаченного в срок налога;

🔹 за непредставление уведомления о КИК - 500 тыс руб;

🔹 за непредставление финансовой отчетности к уведомлению о КИК - 500 тыс руб;

🔹 за непредставление финансовой отчетности по повторному запросу налогового органа - 1 млн руб;

🔹 за непредставление уведомления об участии в иностранной организации - 50 тыс руб;

🔹 по любым другим налоговым правонарушениям, ответственность за которые установлена НК РФ.

⚠️ При этом новое ограничение НЕ распространяется на "валютные" штрафы по ст. 15.25 КоАП РФ — например, за нарушения, связанные с уведомлениями о зарубежных счетах или непредставлением в срок ежегодных ОДДС.

Напоминаем, что такие штрафы можно оплачивать в половине размера в течение 20 дней с даты вынесения соответствующего постановления

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Информации об авторе

Илья Назаров

Илья Назаров

Юрист в ООО

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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