Оплата в USDT за работу на иностранную организацию

1 сентября 2026 года вступил в силу ФЗ от 04.08.2026 N 282-ФЗ «О цифровых валютах и цифровых правах» (постепенно заменит собой нормы ФЗ N 259-Ф «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте»).

1 сентября 2026 года вступил в силу ФЗ от 04.08.2026 N 282-ФЗ "О цифровых валютах и цифровых правах" (постепенно заменит собой нормы ФЗ N 259-Ф "О цифровых финансовых активах, цифровой валюте...")

В настоящее время это главный источник регулирования оборота криптовалюты в РФ

📌 В соответствии с ч 6 и 7 ст 1 ФЗ-282

В Российской Федерации запрещается принимать, <...>, цифровые валюты и цифровые права в качестве средства платежа, или встречного предоставления, или иного способа, позволяющего предполагать оплату цифровыми валютами или цифровыми правами товаров, информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, выполняемых работ, оказываемых услуг.

Запрет, указанный в части 6 настоящей статьи, не распространяется на следующие случаи:

1) использование цифровых валют и цифровых прав в качестве средства платежа, <...> по внешнеторговым договорам (контрактам), которые заключены между резидентами и нерезидентами и предусматривают передачу товаров, информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, выполнение работ, оказание услуг <...>;

⚠️ BTC, ETH, USDT, USDC, TON и пр относятся к "цифровым валютам"

Таким образом получение резидентом USDT в счет оплаты услуг по внешнеторговому контракту с нерезидентом - законная операция

📌 Постановка на учет контракта ВЭД

При сумме ВЭД контракта свыше 10 млн руб (для экспорта услуг и 3 млн руб для импорта услуг) он подлежит постановке на учет в уполномоченном банке - Инструкция ЦБ РФ №181-И

⚠️непостановка влечет риски признания таких операций незаконными валютными со штрафом 20-40% от суммы операции

⚠️10 млн руб рассчитываются в целом как сумма контракта. Рекомендуем указать корректные коды для получения оплаты в ЦВ

📌 Обязательный "маршрут" с 1 июля 2027 года

С 1 июля следующего года анонимность платежей в крипте, связанных с рублем, должна полностью исчезнуть

Для конвертации USDT в рубли с 01.07.2027 будет необходимо использовать только лицензируемые криптообменники

Также помимо зарубежного кошелька будет возможно открыть российский криптокошелек - "адрес-идентификатор" - в рос цифровом депозитарии

Не запрещается продолжать использовать зарубежные криптокошельки на зарубежных платформах, ОДНАКО, непонятным остается вопрос успешности прохождения due diligence такой крипты, поступающей НЕ от российского цифрового депозитария

⚠️Несоблюдение порядка обмена повлечет штрафы по КоАП РФ и по ст 171.7 УК РФ

⚠️ Перед получением оплат настоятельно рекомендуем провести Due Diligence USDT, получаемых от контрагента во избежание будущих блокировок по 115-ФЗ при обмене на рубли

📌 Физ лицо, ИП или НПД

Регулирование статуса, в котором Вы получаете доход в USDT - общее - если Вы осуществляете предпринимательскую деятельность, то должны быть зарегистрированы в качестве ИП или самозанятого с применением соответствующих налоговых ставок

Напомню, что торговать полученной криптой в статусе самозанятого запрещено, поэтому режим ИП на УСН 6% видится наиболее универсальным

Для целей уплаты налога доход от услуг, оплаченных в USDT, следует рассчитать в рублях по рыночной стоимости USDT на дату и время зачисления USDT

В документах рекомендуем фиксировать:

🔹дату и точное время поступления;

🔹сеть и txid;

🔹скриншот или CSV/API‑выгрузку цены;

🔹количество USDT;

🔹адрес отправителя и получателя;

🔹источник котировки;

🔹курс USDT/RUB или USDT/USD;